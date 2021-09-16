16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко вручил таможенникам государственные награды, передает корреспондент БЕЛТА.

"Роль Государственного таможенного комитета в укреплении и экономической, и политической безопасности страны трудно переоценить. В условиях возрастания давления, введения различного рода международных ограничений, барьеров возрастает роль государственного контроля на рубежах страны. Этот контроль вы осуществляете наряду с нашими пограничниками", - отметил Роман Головченко.

Таможенная служба Беларуси празднует 30-летний юбилей. За эти годы она сформировалась, обогатилась новыми методами работы и материально-технической базой, обратил внимание премьер-министр. "Таможенные органы имеют богатую историю, славное настоящее и прекрасное будущее. Хочу пожелать профессиональных успехов, мастерства, веры в свои силы, здоровья и благополучия, удачи", - сказал он.

Роман Головченко вручил таможенникам медали "За безупречную службу" I и II степени, а также почетные грамоты Совета Министров. Управляющий делами Президента Валерий Иванов в свою очередь наградил коллектив Государственного таможенного комитета почетной грамотой за эффективное взаимодействие. Заместитель государственного секретаря Совета безопасности Александр Рахманов вручил таможенникам грамоты Государственного секретариата Совбеза, заместитель председателя Палаты представителей Валерий Мицкевич - почетные грамоты Национального собрания.-0-