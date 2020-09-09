Головченко заявил, что чувствует себя отлично после прививки от коронавируса

9 сентября, Орша /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Премьер-министр Роман Головченко во время рабочей поездки в Витебскую область подтвердил, что его состояние здоровья после прививки от COVID-19, сделанной 3 сентября, не изменилось. Об этом он сообщил сегодня в Орше, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Чувствую себя отлично, на ногах, как видите, целый день. Работаю в полную силу. Так что просьба насчет моего состояния здоровья не беспокоиться", - сказал Роман Головченко.

Головченко привился от COVID-19, чувствует себя отлично - пресс-секретарь "Премьер-министр в четверг привился от COVID-19. Чувствует себя отлично. Был на работе и в пятницу, и в субботу, и сегодня, все хорошо", - сказала пресс-секретарь главы правительства Александра Исаева.

Премьер-министр также сообщил, что сейчас идет плотный переговорный процесс по поводу массового использования российской вакцины: "Наш Минздрав подключился к процессу последнего этапа клинических испытаний. В ближайшее время он должен быть завершен. Вакцина должна быть зарегистрирована в соответствии с белорусским законодательством и после этого начнется ее использование".

Роман Головченко также уточнил, что о каких-либо сроках говорить пока преждевременно. "Тем более мы планируем еще частично локализовать ее конечное производство (скорее всего, речь идет о фасовке), чтобы удешевить стоимость", - добавил премьер-министр.-0-