Голубовский: система развития сети центров профессиональных компетенций будет упорядочена

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Система развития сети центров профессиональных компетенций будет упорядочена. Об этом заявил ректор Республиканского института профессионального образования Министерства образования кандидат педагогических наук Валерий Голубовский во время спецпроекта в пресс-центре БЕЛТА на тему "Концепция развития системы образования в Республике Беларусь до 2030 года".

"Понимая, что создать современную образовательную среду в каждом учебном заведении - это дорого и нерационально, было принято решение о подходе путем концентрации современных образовательных и производственных ресурсов на площадках ресурсных центров в колледжах и профлицеях. На сегодняшний день это 51 центр компетенций. Проект Кодекса об образовании предусматривает упорядочить эту систему и развести понятия "ресурсный центр" и "центр компетенций", понимая, что там мы формируем определенные прикладные профессиональные компетенции, связанные с выполнение профессиональных задач на рабочих местах", - рассказал Валерий Голубовский.

По его словам, будет продолжено развитие сетевого взаимодействия между учреждениями образования. "Это позволяет организовать изучение части образовательной программы на базе центра компетенций с применением современных технологий. Но академические или фундаментальные знания учащиеся по-прежнему будут получать в стенах своего учреждения образования. Сетевая форма уже отработана, и мы готовы сделать еще более масштабный шаг для того, чтобы реализовать эти положения концепции и Кодекса об образовании после его вступления", - отметил ректор РИПО.

Безусловно, это требует совершенствования подготовки педагогических кадров для системы профессионально-технического и среднего специального образования. "Традиционные подходы и технологии сегодня все меньше срабатывают, потому что обучающиеся, которые к нам приходят, совершенно по-другому воспринимают информацию и в силу своих личностных качеств требуют другого подхода и другого, если хотите, языка общения. В этом смысле стоит задача модернизации программ повышения квалификации педагогических работников", - подчеркнул Валерий Голубовский.-0-