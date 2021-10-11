Гомельчанка пользовалась приложением Оплати™ и выиграла квартиру в центре столицы

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Понедельник, 11 октября 2021
Минск Ясно +10°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:54 Грибник нашел в лесу под Гродно пистолет "Маузер" образца 1934 года Происшествия
10:52 В Минске из-за укладки асфальта частично ограничено движение по ул.Ваупшасова Регионы
10:51 Пусть о вашей победе узнают все - новый рекламно-информационный проект БЕЛТА Экономика
10:43 Национальный павильон Беларуси будет представлен на выставке BakuBuild Экономика
10:39 В Витебской области картофель убран на 94% площадей Регионы
10:38 "АМКОДОР" поставит очередную партию техники в Приморский край Экономика
10:37 Офицеры Frontex зафиксировали как минимум 14 случаев группового вытеснения мигрантов литовскими пограничниками В мире
10:30 Врачи назвали среднюю продолжительность течения коронавируса В мире
10:23 Поздравления, акции, конференции: в Беларуси стартует Неделя матери Общество
10:21 Более Br1 млн выплатят четыре лесхоза Витебской области за незаконные рубки леса и свалки Происшествия
10:15 В Латвии будут отстранять от работы непривитых сотрудников полиции В мире
09:59 "БКМ Холдинг" поставит в Кишинев 20 троллейбусов Экономика
09:54 Макей посещает с рабочим визитом Казахстан Политика
09:53 Париж призвал начать переговоры ЕС и Лондона на фоне значительного роста миграции через Ла-Манш В мире
09:45 Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 12 и 13 октября Регионы
09:42 В Ивановском районе в реке Ясельда обнаружено тело мужчины Происшествия
09:39 В Дзержинском районе из-за аварии без воды остаются более 60 домов Регионы
09:38 Щекин: умение защитить суверенитет и обезопасить жизнь граждан - высшая цель государства Общество
09:36 В Гродно легковушка сбила велосипедиста: водителя ослепило солнце Происшествия
09:32 В хранилище на нефтеперерабатывающем заводе на юге Ливана произошел пожар В мире
09:28 Тысячи поляков вышли на протесты против решения суда о независимости судебной системы Польши от ЕС В мире
09:26 Минприроды предложило обсудить вопросы бухучета отходов производства Экономика
09:08 Десять стран ЕС выступили за интенсивное развитие ядерной энергетики В мире
09:06 Глава Минфина США предрекла стране катастрофу, если к декабрю не удастся повысить лимит госдолга В мире
09:00 Европейский подход к строительству и ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ! Minsk World – идеальное место для вашей комфортной жизни! Общество
09:00 Новые лидеры строительной отрасли с потенциалом локомотива Экономика
08:59 Лукашенко поздравил народного артиста Беларуси Евгения Гладкова с 80-летием Президент
08:54 Выставку керамики "Искусство живого огня" представят в Могилеве 12 октября Культура
08:50 В Китае автобус с пассажирами упал в реку В мире
08:50 Гомельчанка пользовалась приложением Оплати™ и выиграла квартиру в центре столицы Общество
Все новости
Все новости
Общество
11 октября 2021, 08:50

Гомельчанка пользовалась приложением Оплати™ и выиграла квартиру в центре столицы

Десятый этап рекламной игры "Мечта в Оплати 3" завершился розыгрышем квартиры в престижном жилом комплексе "Минск Мир" (Minsk World) в самом центре столицы. Еще 24 сентября в прямом эфире в студии радио "Мир" было названо имя победителя. Им стала Мария Сахарчук из Гомеля. А в минувший четверг девушка, вместе со своим мужем Виталием, впервые побывала в новом жилье. Посмотрели на счастливый момент и наши корреспонденты, а заодно узнали о планах на квартиру.

Удобно, быстро, комфортно

Именно так в трех словах можно охарактеризовать приложение Оплати™. Это специальная платежная система с широким функционалом, удобство которой оценили уже более 580 тысяч пользователей со всей Беларуси. С помощью приложения вы можете рассчитываться за покупки через QR-коды, оплачивать услуги в системе ЕРИП, совершать переводы денежных средств между картами разных банков абсолютно без комиссии. Кроме прочего, в приложении налажен функционал общения и передачи денег без процентов с другими пользователями. Также можно создать групповой кошелек. Очень удобно, когда, например, нужно сброситься на совместное путешествие, пикник или общие нужды родительским комитетом. По сути, Оплати™ – это электронный кошелек с большим количеством удобных и интуитивно понятных функций. Их полный список, а также партнеров сервиса можно найти на сайте o-plati.by.

К слову, партнерами сервиса Оплати™ стали уже более 4000 компаний по всей стране. Среди них – "5 элемент", "ЭЛЕКТРОСИЛА", "Burger King", "Остров чистоты", "Мила", "Буслик", "ЕВРОШОП" и многие другие.

Кто же и для кого придумал столь удобное приложение? Белорусы – для белорусов. Сервис разработала компания LWO. Этот участник белорусского IT-сектора уже много лет занимается созданием различных решений для банков и госучреждений. Компания также является резидентом Парка высоких технологий.

Еще в марте 2021-го компания начала рекламную игру "Мечта в Оплати 3". Среди призов оказалось немало полезных вещей. Например, электросамокаты, акустические системы или умные док-станции. Но, пожалуй, самыми желанными были три квартиры практически в самом центре столицы – жилом комплексе "Минск Мир" (Minsk World). Кто мог принимать участие в розыгрыше? Абсолютно каждый человек, который пользуется приложением Оплати™. Для этого нужно было хотя бы один день хранить деньги в электронном кошельке или делать платежи по QR. Так, только в 10-м туре игры удачу попытали более 14 тысяч человек, которые своими покупками сгенерировали около 305 тысяч уникальных кодов. На этот раз главный приз – та самая квартира в престижном жилом комплексе "Минск Мир" – достался Марии Сахарчук из Гомеля.

К слову, эта квартира не последняя, но и не первая. В июле обладателем собственного жилья в столице стал Александр Симанович из Могилева. Более подробно его историю вы можете прочитать по ссылке. Еще не поздно скачать приложение и начать удобные, а возможно, и прибыльные покупки. Розыгрыши продлятся вплоть до 24 декабря. И в преддверии рождественских праздников мы расскажем о еще одном счастливом обладателе новостройки в Минске.

"В победу поверила сразу. Но захотелось присесть"

На прошлой неделе Марии и ее мужу Виталию торжественно вручили ключи от квартиры в доме "Монреаль" жилого комплекса "Минск Мир". Пока организаторы занимались подготовкой к торжеству, мы немного пообщались со счастливыми обладателями собственного жилья.

– На самом деле, мое знакомство с Оплати™ состоялось уже довольно давно – около года назад, – рассказывает Мария Сахарчук. – О приложении узнала от коллег. Подсказали, что есть такое приложение. Изначально можно было оплатить только общественный транспорт. Но постепенно появлялось все больше и больше мест, где можно применить приложение. В тех же гипермаркетах или других магазинах. И это, надо сказать, привлекает.

Пользуется Мария приложением практически каждый день. Очень удобно переводить деньги, например, мужу, так как у семейной пары пластиковые карты разных банков.

– Через обычный банкинг за перевод возьмут комиссию. А в Оплати™ – никаких дополнительных платежей. Часто пользуюсь на заправке. Не надо никуда ходить, особенно учитывая пандемию. Все просто: отсканировал на колонке QR, заправился и поехал дальше. Вот даже сейчас, когда ехали в Минск, оплатили бензин через приложение.

В момент, когда Мария узнала о выигрыше, она и муж были на больничном. Впрочем, это никак не помешало эмоциям, а наоборот: даже поспособствовало выздоровлению.

– Я была, естественно, дома. Честно говоря, поверила сразу, но в тот момент аж захотелось присесть, – смеется женщина. – А вот мой муж узнал о выигрыше даже не от меня – от коллег. Когда оглашали результаты, он ушел в магазин. О выигранной квартире ему рассказали коллеги, которые услышали объявление по радио. Мне он дозвониться не мог, ведь как раз в эту минуту мне рассказывали о выигрыше ведущие из студии по телефону.

Мария признается: приложением пользовалась не из-за возможного выигрыша, а ради удобства. Это экономит время и силы.

– Хотя в новостях то и дело мелькали репортажи и новости о том, что кто-то стал очередным победителем. И даже подумать не могла, что им окажусь я! Теперь все мои коллеги, друзья и родственники установили сервис и постоянно им пользуются. Что советую и остальным. Возможно, вам повезет также, – говорит победительница.

Что делать с квартирой, семейная пара пока не решила. Четких намерений переезжать в Минск нет. Вероятно, уже в следующем году в нее заселится старший сын, который сейчас учится в 11-м классе.

– Конечно, если он захочет поступать в столичный университет. А пока же, наверное, озаботимся ремонтом. Хочется сделать жилье уютным, комфортным. Думаю, у нас все получится. Но это чуть позже. Сейчас мы очень счастливы и хотим прочувствовать момент, – заключила Мария.

Кстати, кое-какие работы Мария и ее муж Виталий смогут сделать в самое ближайшее время. Квартира – не единственный подарок. Партнеры сервиса Оплати™ подготовили для победительницы приятные сюрпризы. ООО "Дверной сезон" (бренд "Порте Ричи") предоставил сертификат суммой в 500 рублей на покупку входных дверей.

– Надеемся, наш подарок порадует новоселов, – отметил руководитель отдела продаж организации Дмитрий Сычев. – Кстати, наша фирма сотрудничает с сервисом Оплати™ не в первый раз. И это не только корпоративная история. Я и сам пользуюсь этим приложением. Очень удобно и комфортно.

Заместитель директора ООО "Вудлайн ПаркетМ" Марина Мисюк презентовала Марии и Виталию сертификат на покупку продукции этой компании.

– Мы уже давно на белорусском рынке. У нас есть замечательная паркетная доска, которая, уверена, идеально подойдет в квартиру новоселам. Будет повод начать ремонт как можно быстрее, – с улыбкой отметила представитель компании.

И, наконец, еще один сертификат на сумму 500 рублей предоставил бренд "НА СВЯЗИ", принадлежащий ООО "Палома сервис". В ассортименте – более 140 салонов по всей стране, есть и умная техника, которая идеально подойдет для нового жилья.

– Сегодня очень радостный день для Марии и ее мужа. Пусть наш подарок станет приятным дополнением. Всех остальных приглашаю скачать и пользоваться сервисом Оплати™. Это не только очень удобно в повседневной жизни, но и реальный шанс обзавестись собственной квартирой, – подчеркнул заместитель директора по электронной коммерции организации Павел Ковалец.

Есть еще квартира. Успейте!

Рекламная игра "Мечта в Оплати 3" продолжается! До конца года будет разыграна еще одна квартира в престижном жилом комплексе "Минск Мир" (Minsk World). Кроме того, на кону множество дорогих подарков, среди которых акустические системы JBL 1000 Вт и док-станции "Алиса".

Что нужно сделать для участия в игре? На самом деле, все довольно просто. Скачайте приложение Оплати™, храните свои средства в электронном кошельке, совершайте разнообразные покупки. Таким образом, вы автоматически становитесь участником игры.

Удобные инновации и 5 рублей за друга

В приложении Оплати™ продолжает действовать акция "Подключи друга". Приглашайте друзей в приложение и получайте за каждого 5 рублей на электронный кошелек. Подробности можно узнать на сайте o-plati.by, а также в Инстаграм-аккаунте Оплати™ и других соцсетях.

Недавно появилась возможность сделать виртуальную карту Оплати™ для бесконтактной NFC-оплаты в магазинах, кафе, ресторанах и других точках продаж, где не принимают платежи по QR. А также для любых онлайн-платежей в интернете.

Справка:

Оплати™ – разработка белорусской IT-компании LWO. Эмитент "Белинвестбанк". Сервис Оплати™ абсолютно бесплатный для физических лиц. Он позволяет рассчитаться за покупки по QR-коду, заправлять авто, покупать билеты на транспорт и аттракционы, совершать платежи через систему ЕРИП, переводить деньги без комиссии, создавать групповые кошельки на общие цели и общаться, как в мессенджере. Это полноценный кошелек с электронными деньгами на вашем смартфоне. Пополняется с карточек любых банков без комиссии. Постоянно приятные бонусы и скидки от партнеров, а также участие в рекламных играх для всех пользователей. Скачать приложение можно в AppStore, Google Play, а также AppGallery.

Размещение рекламы на БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь жилье
Новости рубрики Общество
Фото из архива Поздравления, акции, конференции: в Беларуси стартует Неделя матери
Николай Щекин. Фото из личного архива Щекин: умение защитить суверенитет и обезопасить жизнь граждан - высшая цель государства
Европейский подход к строительству и ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ! Minsk World – идеальное место для вашей комфортной жизни!
Фото организаторов Неделя белорусско-японской дружбы проходит в Беларуси 11-16 октября
Картина выходных: акция "Чистый лес", завершение сева озимых и осенний калейдоскоп
Фото из архива Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидают более 2,6 тыс. фур
Главное
О росте цен, ассортименте, пропагандистах и революции. Главное из речи Лукашенко о потребкооперации
В Беларуси завершен сев озимых зерновых
Селиверстов: бюджет на 2022 год формируется в условиях экономии, но реальный рост зарплат будет
Гомельчанка пользовалась приложением Оплати™ и выиграла квартиру в центре столицы
Топ-новости
Картина выходных: акция "Чистый лес", завершение сева озимых и осенний калейдоскоп
Макей посещает с рабочим визитом Казахстан
Богданов: экспорт белорусского продовольствия в этом году может превысить $6 млрд
Новые лидеры строительной отрасли с потенциалом локомотива
Белорусские гребцы выиграли четыре медали на юниорском ЧЕ в Германии
Национальный павильон Беларуси будет представлен на выставке BakuBuild
Пресс-конференция о региональном цифровом форуме #GBCregions пройдет сегодня в БЕЛТА
Европейский подход к строительству и ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ! Minsk World – идеальное место для вашей комфортной жизни!
Дрожжа заверил, что ни один кубометр круглой древесины за пределы страны не попал
"АМКОДОР" поставит очередную партию техники в Приморский край
Кирилл Маскевич завоевал серебро ЧМ по греко-римской борьбе в Норвегии
Пиневич: система подачи кислорода нуждается в постоянном контроле
Беларусь рассчитывает на кратный рост поставок продовольствия в Приморский край России
ФОТОФАКТ: Золотая осень в Ботаническом саду
Ремонт домов и услуги ЖКХ лидируют среди тем обращений к Кухареву
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА Год народного единства
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.