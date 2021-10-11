Гомельчанка пользовалась приложением Оплати™ и выиграла квартиру в центре столицы

Десятый этап рекламной игры "Мечта в Оплати 3" завершился розыгрышем квартиры в престижном жилом комплексе "Минск Мир" (Minsk World) в самом центре столицы. Еще 24 сентября в прямом эфире в студии радио "Мир" было названо имя победителя. Им стала Мария Сахарчук из Гомеля. А в минувший четверг девушка, вместе со своим мужем Виталием, впервые побывала в новом жилье. Посмотрели на счастливый момент и наши корреспонденты, а заодно узнали о планах на квартиру.

Удобно, быстро, комфортно

Именно так в трех словах можно охарактеризовать приложение Оплати™. Это специальная платежная система с широким функционалом, удобство которой оценили уже более 580 тысяч пользователей со всей Беларуси. С помощью приложения вы можете рассчитываться за покупки через QR-коды, оплачивать услуги в системе ЕРИП, совершать переводы денежных средств между картами разных банков абсолютно без комиссии. Кроме прочего, в приложении налажен функционал общения и передачи денег без процентов с другими пользователями. Также можно создать групповой кошелек. Очень удобно, когда, например, нужно сброситься на совместное путешествие, пикник или общие нужды родительским комитетом. По сути, Оплати™ – это электронный кошелек с большим количеством удобных и интуитивно понятных функций. Их полный список, а также партнеров сервиса можно найти на сайте o-plati.by.

К слову, партнерами сервиса Оплати™ стали уже более 4000 компаний по всей стране. Среди них – "5 элемент", "ЭЛЕКТРОСИЛА", "Burger King", "Остров чистоты", "Мила", "Буслик", "ЕВРОШОП" и многие другие.

Кто же и для кого придумал столь удобное приложение? Белорусы – для белорусов. Сервис разработала компания LWO. Этот участник белорусского IT-сектора уже много лет занимается созданием различных решений для банков и госучреждений. Компания также является резидентом Парка высоких технологий.

Еще в марте 2021-го компания начала рекламную игру "Мечта в Оплати 3". Среди призов оказалось немало полезных вещей. Например, электросамокаты, акустические системы или умные док-станции. Но, пожалуй, самыми желанными были три квартиры практически в самом центре столицы – жилом комплексе "Минск Мир" (Minsk World). Кто мог принимать участие в розыгрыше? Абсолютно каждый человек, который пользуется приложением Оплати™. Для этого нужно было хотя бы один день хранить деньги в электронном кошельке или делать платежи по QR. Так, только в 10-м туре игры удачу попытали более 14 тысяч человек, которые своими покупками сгенерировали около 305 тысяч уникальных кодов. На этот раз главный приз – та самая квартира в престижном жилом комплексе "Минск Мир" – достался Марии Сахарчук из Гомеля.

К слову, эта квартира не последняя, но и не первая. В июле обладателем собственного жилья в столице стал Александр Симанович из Могилева. Более подробно его историю вы можете прочитать по ссылке. Еще не поздно скачать приложение и начать удобные, а возможно, и прибыльные покупки. Розыгрыши продлятся вплоть до 24 декабря. И в преддверии рождественских праздников мы расскажем о еще одном счастливом обладателе новостройки в Минске.

"В победу поверила сразу. Но захотелось присесть"

На прошлой неделе Марии и ее мужу Виталию торжественно вручили ключи от квартиры в доме "Монреаль" жилого комплекса "Минск Мир". Пока организаторы занимались подготовкой к торжеству, мы немного пообщались со счастливыми обладателями собственного жилья.

– На самом деле, мое знакомство с Оплати™ состоялось уже довольно давно – около года назад, – рассказывает Мария Сахарчук. – О приложении узнала от коллег. Подсказали, что есть такое приложение. Изначально можно было оплатить только общественный транспорт. Но постепенно появлялось все больше и больше мест, где можно применить приложение. В тех же гипермаркетах или других магазинах. И это, надо сказать, привлекает.

Пользуется Мария приложением практически каждый день. Очень удобно переводить деньги, например, мужу, так как у семейной пары пластиковые карты разных банков.

– Через обычный банкинг за перевод возьмут комиссию. А в Оплати™ – никаких дополнительных платежей. Часто пользуюсь на заправке. Не надо никуда ходить, особенно учитывая пандемию. Все просто: отсканировал на колонке QR, заправился и поехал дальше. Вот даже сейчас, когда ехали в Минск, оплатили бензин через приложение.

В момент, когда Мария узнала о выигрыше, она и муж были на больничном. Впрочем, это никак не помешало эмоциям, а наоборот: даже поспособствовало выздоровлению.

– Я была, естественно, дома. Честно говоря, поверила сразу, но в тот момент аж захотелось присесть, – смеется женщина. – А вот мой муж узнал о выигрыше даже не от меня – от коллег. Когда оглашали результаты, он ушел в магазин. О выигранной квартире ему рассказали коллеги, которые услышали объявление по радио. Мне он дозвониться не мог, ведь как раз в эту минуту мне рассказывали о выигрыше ведущие из студии по телефону.

Мария признается: приложением пользовалась не из-за возможного выигрыша, а ради удобства. Это экономит время и силы.

– Хотя в новостях то и дело мелькали репортажи и новости о том, что кто-то стал очередным победителем. И даже подумать не могла, что им окажусь я! Теперь все мои коллеги, друзья и родственники установили сервис и постоянно им пользуются. Что советую и остальным. Возможно, вам повезет также, – говорит победительница.

Что делать с квартирой, семейная пара пока не решила. Четких намерений переезжать в Минск нет. Вероятно, уже в следующем году в нее заселится старший сын, который сейчас учится в 11-м классе.

– Конечно, если он захочет поступать в столичный университет. А пока же, наверное, озаботимся ремонтом. Хочется сделать жилье уютным, комфортным. Думаю, у нас все получится. Но это чуть позже. Сейчас мы очень счастливы и хотим прочувствовать момент, – заключила Мария.

Кстати, кое-какие работы Мария и ее муж Виталий смогут сделать в самое ближайшее время. Квартира – не единственный подарок. Партнеры сервиса Оплати™ подготовили для победительницы приятные сюрпризы. ООО "Дверной сезон" (бренд "Порте Ричи") предоставил сертификат суммой в 500 рублей на покупку входных дверей.

– Надеемся, наш подарок порадует новоселов, – отметил руководитель отдела продаж организации Дмитрий Сычев. – Кстати, наша фирма сотрудничает с сервисом Оплати™ не в первый раз. И это не только корпоративная история. Я и сам пользуюсь этим приложением. Очень удобно и комфортно.

Заместитель директора ООО "Вудлайн ПаркетМ" Марина Мисюк презентовала Марии и Виталию сертификат на покупку продукции этой компании.

– Мы уже давно на белорусском рынке. У нас есть замечательная паркетная доска, которая, уверена, идеально подойдет в квартиру новоселам. Будет повод начать ремонт как можно быстрее, – с улыбкой отметила представитель компании.

И, наконец, еще один сертификат на сумму 500 рублей предоставил бренд "НА СВЯЗИ", принадлежащий ООО "Палома сервис". В ассортименте – более 140 салонов по всей стране, есть и умная техника, которая идеально подойдет для нового жилья.

– Сегодня очень радостный день для Марии и ее мужа. Пусть наш подарок станет приятным дополнением. Всех остальных приглашаю скачать и пользоваться сервисом Оплати™. Это не только очень удобно в повседневной жизни, но и реальный шанс обзавестись собственной квартирой, – подчеркнул заместитель директора по электронной коммерции организации Павел Ковалец.

Есть еще квартира. Успейте!

Рекламная игра "Мечта в Оплати 3" продолжается! До конца года будет разыграна еще одна квартира в престижном жилом комплексе "Минск Мир" (Minsk World). Кроме того, на кону множество дорогих подарков, среди которых акустические системы JBL 1000 Вт и док-станции "Алиса".

Что нужно сделать для участия в игре? На самом деле, все довольно просто. Скачайте приложение Оплати™, храните свои средства в электронном кошельке, совершайте разнообразные покупки. Таким образом, вы автоматически становитесь участником игры.

Удобные инновации и 5 рублей за друга

В приложении Оплати™ продолжает действовать акция "Подключи друга". Приглашайте друзей в приложение и получайте за каждого 5 рублей на электронный кошелек. Подробности можно узнать на сайте o-plati.by, а также в Инстаграм-аккаунте Оплати™ и других соцсетях.

Недавно появилась возможность сделать виртуальную карту Оплати™ для бесконтактной NFC-оплаты в магазинах, кафе, ресторанах и других точках продаж, где не принимают платежи по QR. А также для любых онлайн-платежей в интернете.

Справка:

Оплати™ – разработка белорусской IT-компании LWO. Эмитент "Белинвестбанк". Сервис Оплати™ абсолютно бесплатный для физических лиц. Он позволяет рассчитаться за покупки по QR-коду, заправлять авто, покупать билеты на транспорт и аттракционы, совершать платежи через систему ЕРИП, переводить деньги без комиссии, создавать групповые кошельки на общие цели и общаться, как в мессенджере. Это полноценный кошелек с электронными деньгами на вашем смартфоне. Пополняется с карточек любых банков без комиссии. Постоянно приятные бонусы и скидки от партнеров, а также участие в рекламных играх для всех пользователей. Скачать приложение можно в AppStore, Google Play, а также AppGallery.

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