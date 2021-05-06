6 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельская область и Навоийский регион Узбекистана намерены развивать сотрудничество в IT-отрасли, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Гомельского облисполкома.

Стороны обменялись сегодня предложениями во время онлайн-встречи председателя комитета экономики Гомельского облисполкома Игоря Аслюка и заместителя хокима Навоийской области Камолиддина Хасанова. Представители регионов обсудили состояние экономики в условиях эпидемиологической обстановки, наметили основные направления развития двустороннего взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также в сферах образования, туризма и сельского хозяйства.

"На переговорах стороны обменялись актуальными предложениями о взаимных поставках мясо-молочной и плодоовощной продукции, перспективными инвестиционными предложениями в сфере агропромышленного комплекса и высоких технологий. Шла речь и об обмене опытом по функционированию технопарков и созданию благоприятных условий для развития IT-отрасли. Есть интерес и в сотрудничестве в сфере высшего образования и туризма", - отметили в пресс-службе.

В 2019 году на I Форуме регионов Беларуси и Узбекистана представители Гомельской и Навоийской областей подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах. Партнеры заинтересованы в развитии межрегионального сотрудничества.

Гомельская область и Узбекистан поддерживают взаимовыгодные отношения в различных отраслях. Так, за 2020 год внешнеторговый оборот составил $17,4 млн с темпом роста к 2019 году 163,3%. На экспорт в Узбекистан поставляются полимеры, молочные продукты, обои, винты, метизы, лесоматериалы. В числе экспортеров - СООО "КолорМастер" (поливинилхлорид), ООО "Светлогорский завод сварочных электродов" (механические приспособления, станки), ОАО "Милкавита", УП "Калинковичский молочный комбинат" (сухое молоко), ОАО "СветлогорскХимволокно" (химические нити). Предприятия Гомельской области импортируют из Узбекистана хлопчатобумажную пряжу, необработанный цинк, свинец.-0-