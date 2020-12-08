Гомельская таможня предупреждает о возможных задержках на границе с Украиной

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельская таможня предупреждает о возможных задержках на белорусско-украинской границе, сообщили БЕЛТА в таможне.

"В пункте пропуска "Новая Гута" (сопредельный украинский - "Новые Яриловичи") 8 декабря будут проводиться электромонтажные работы с 13.00 до 15.00. В связи с этим в этот период времени возможны задержки при прохождении белорусско-украинской границы транспортными средствами и гражданами", - рассказали в таможне.

Гомельская таможня просит учитывать эту информацию при планировании маршрута следования и по возможности выбирать иные пункты пропуска для пересечения границы с Украиной.-0-