Гомельский фотограф стал призером конкурса ASE International Photo Awards-2019

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Призером конкурса фотожурналистики ASE International Photo Awards-2019 стал фотокорреспондент газеты "Гомельская правда" Алексей Герасименко. В числе призеров также главный редактор агентства "Пакш-Пресс" Петер Киш из Венгрии и инженер-ядерщик, сотрудник Индийской корпорации по атомной энергии Викрам Редди, корреспондент The Daily Star Мирза Шакил из Бангладеш. Среди лучших работ - снимок фотокорреспондента БЕЛТА Рамиля Насибулина. Об этом сообщили БЕЛТА организаторы.

Военные на боевом дежурстве по противовоздушной обороне БелАЭС. Фото Рамиля Насибулина

В топ-24 попало рекордное число работ белорусских журналистов - это снимки Артема Турлая, Алексея Герасименко, Сергея Севко, Рамиля Насибулина. Всего на конкурс было прислано более ста фотографий из Беларуси, Бангладеш, Венгрии, Индии и Египта. Работы оценивало международное жюри в номинациях: "Энергия будущего", "Люди", "Города", "Дикая природа", в которых были представлены как одиночные фотографии, так и серии, а также работы, снятые на мобильные устройства.

Третий трудовой семестр стартовал на БелАЭС. Фото Рамиля Насибулина

Симбиоз. Фото Петера Киша (Венгрия)

27 марта в Москве открылась фотовыставка "АСЭ: люди, природа, технологии", на которой показаны лучшие работы ASE International Photo Awards-2019. "Экспозиция позволяет совершить увлекательное путешествие в те страны, где инжиниринговая компания "АСЭ" сооружает атомные станции, а также она показывает добрососедство людей, дикой природы и высоких технологий, позволяя почувствовать многообразие мира во всей его красоте", - рассказали организаторы.

Игры африканских леопардов. Фото Викрама Редди (Индия)

Международный конкурс фотожурналистики ASE International Photo Awards проводится, чтобы познакомить широкую аудиторию с жизнью, культурным богатством, национальной самобытностью стран присутствия АСЭ.

Празднование жизни. Фото Мирзы Шакила (Бангладеш)

АСЭ - инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом", созданный путем объединения ведущих компаний отрасли: АО ИК "АСЭ", АО "Атомстройэкспорт", АО "Атомэнергопроект" и АО "Атомпроект". АСЭ является одним из лидеров мирового атомного инжинирингового бизнеса. Его представительства, филиалы и операционные офисы действуют в 15 странах. Занимается проектированием и сооружением АЭС большой мощности, в частности БелАЭС, объектов по обращению с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом, объектов теплоэнергетики.-0-