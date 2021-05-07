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07 мая 2021, 09:30

Гомельский медуниверситет проведет 12 мая оnline брифинг для абитуриентов

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Вступительная кампания - 2021"
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7 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельский государственный медицинский университет проведет 12 мая online брифинг об особенностях вступительной кампании 2021 года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Во время трансляции, которая начнется в 14.00, абитуриенты и их родители смогут задать интересующие их вопросы ответственному секретарю приемной комиссии. Ссылку на трансляцию разместят на сайте медуниверситета за день до брифинга.

Проректор по учебной работе медуниверситета Светлана Анашкина подчеркнула, что 2021/2022 учебный год станет особенным для первокурсников медико-диагностического факультета. "Студенты будут обучаться по новому типовому учебному плану - в нем предусмотрено больше часов по профильным дисциплинам. Впервые вводятся профили субординатуры на 5 курсе - "Клиническая лабораторная диагностика" и "Инструментальная диагностика", - уточнила проректор. По ее словам, это позволит студентам получить глубокие знания и практические навыки в освоении современных лабораторных и инструментальных методов диагностики. "Данное направление в практическом здравоохранении является востребованным и стало одним из ведущих в постановке диагноза COVID-19", - отметила Светлана Анашкина.

Как сообщалось, с этого года ГомГМУ возобновляет специальность "медико-профилактическое дело". После окончания университета выпускники смогут работать врачами-гигиенистами, врачами-эпидемиологами (в том числе клиническими). Также знания и компетенции, полученные по этой специальности, позволят выпускникам быть врачами-валеологами (специалистами по здоровому образу жизни), вирусологами, бактериологами, врачами-лаборантами, организаторами здравоохранения, научными работниками, преподавателями.-0-

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