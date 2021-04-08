Гомельский пограничник одержал победу в международном литературном конкурсе

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солдат пограничной заставы Круговец - Калинино Гомельской пограничной группы Дмитрий Островский победил в международном литературном конкурсе "Завтра была война". Его рассказ "Кончалось беззаботное лето…" жюри признало лучшим среди работ участников со всего СНГ. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

"В конце марта Совет командующих Пограничными войсками подвел итоги международного литературного конкурса "Завтра была война". Его тема - вклад в Великую Победу воинов в зеленых фуражках. Литературное первенство было организовано для освещения нелегких будней советских солдат накануне Великой Отечественной войны, прославления подвигов наших предков и сохранения истории", - рассказали в ГПК.

Фото gpk.gov.by

В конкурсе приняли участие жители и пограничники стран - участниц СНГ. На рассмотрение жюри было подано более сотни работ, в которых авторы делали упор не только на красоту изложения, но и на историческую достоверность.

Литературную карьеру Дмитрий Островский начал задолго до серьезных побед. По его словам, первые произведения увидели свет, когда он учился в младших классах. Но тогда творчество было лишь несерьезным хобби. И только спустя 10 лет он четко решил связать жизнь с литературой, сделав из увлечения профессию. Успехи на этом поприще только укрепили желание стать писателем. Победителем в литературных конкурсах Дмитрий Островский становится не впервые. В 2018 году он одержал победу в литературном конкурсе "Экслибрис", организованном Союзом писателей Беларуси.-0-