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22 октября 2020, 15:55

"Гомельтранснефть Дружба" приступила к строительству нефтепровода Гомель - Горки

22 октября, Гомельский район /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Гомельтранснефть Дружба" приступило к строительству магистрального нефтепровода Гомель - Горки, передает корреспондент БЕЛТА.

Первый сварочный шов на трубе магистрали DN500 возле агрогородка Бобовичи в Гомельском районе выполнил опытный электросварщик производственного управления "Нефтеспецстрой" (подразделение РУП "ПО "Белоруснефть") Виктор Коннов. На объекте используется современный комплекс орбитальной сварки. В ближайшее время на объект будет доставлен еще один такой комплекс.

Визы возле первого сварочного шва будущего НМ Гомель - Горки поставили заместитель премьер-министра Юрий Назаров, заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Виталий Милевич, председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей, генеральный директор ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Олег Борисенко и генеральный директор ПО "Белоруснефть" Александр Ляхов.

Новая нитка соединит южную и северную ветки белорусской нефтетранспортной системы. Магистраль Гомель - Горки протяженностью 207 км пройдет в Гомельском, Буда-Кошелевском, Чечерском и Кормянском районах Гомельской области, а также Чериковском, Славгородском и Кричевском районах Могилевской. Эта "артерия" позволит решить вопрос с диверсификацией поставок сырья.

По словам вице-премьера Юрия Назарова, не всегда целесообразность и значимость инвестпроектов оценивается их стоимостью. "Этот инвестпроект не столь велик по стоимости, но значим тем, что свяжет два резервуарных парка хранения нефти в Мозыре и Полоцке. Это позволит обеспечить безопасность и маневренность двух крупных нефтехранилищ. Мы также ведем их модернизацию, увеличивая полезный объем хранения нефти. Необходимо обеспечить постоянный запас сырья и бесперебойной работы двух белорусских НПЗ, вне зависимости от разных факторов", - рассказал он.

Резервуарный парк хранения нефти к 2025 году планируется увеличить до 1 млн т - НазаровРезервуарный парк хранения нефти к 2025 году планируется увеличить до 1 млн т - Назаров
Об этом сообщил заместитель премьер-министра Юрий Назаров на открытии строительства новой нефтяной магистрали Гомель - Горки.

МН Гомель - Горки станет своеобразной перемычкой между магистральными нефтепроводами Унеча - Полоцк и Унеча - Мозырь - Адамово. "Новая магистраль позволит перекачивать сырье между белорусскими НПЗ и доставлять нефть на объекты с альтернативных направлений. Это поможет решить вопрос с диверсификацией поставок и уйти от зависимости в транспортировке, формировать стратегические запасы углеводородного сырья в резервуарных парках страны", - рассказали на предприятии.

Значимость проекта для региона и страны в целом оценил также губернатор Геннадий Соловей. Он отметил, что новый нефтепровод позволит обеспечить необходимыми объемами сырья Мозырский НПЗ. Председатель облисполкома пожелал успехов в выполнении первого сварочного шва на новой магистрали и реализации всего инвестпроекта.

Мощность нефтепровода составит 6 млн т в год. Ориентировочная стоимость проекта, который реализует ОАО "Гомельтранснефть Дружба" на собственные средства, составляет Br300 млн. Генеральным подрядчиком выступает РУП ПО "Белоруснефть". Практически весь комплекс работ - от проектных до строительно-монтажных - выполняют предприятия концерна "Белнефтехим".

На строительстве будет задействовано передовое современное оборудование, включая краны повышенной проходимости. Проектом предусмотрено обустройство 75 переходов через железнодорожные, автомобильные дороги, реки и мелиоративные каналы. 85 км нефтепровода проведут по лесной местности. В планах - возведение новой нефтеперекачивающей станции, реконструкция ПНС "Гомель" и ЛПДС "Горки".

Ориентировочный срок ввода новой нитки в эксплуатацию - сентябрь 2022 года.-0-

Фото Сергея Холодилина

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