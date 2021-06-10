"Гомельтранснефть Дружба" провела учения по ликвидации ЧС на автозаправочной станции

Фото ОАО "Гомельтранснефть Дружба"

10 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Тактико-специальные учения по ликвидации чрезвычайной ситуации прошли на территории ведомственной автозаправочной станции ЛПДС "Мозырь" ОАО "Гомельтранснефть Дружба", сообщили БЕЛТА на предприятии. По легенде, произошло возгорание топливораздаточной колонки на площади 50 кв.м. Водитель, заправлявший автомобиль, получил ожоги. Пожар создал угрозу взрыва емкости горюче-смазочных материалов и распространения очага на гаражи автотракторной техники. Оперативный дежурный персонал филиала сообщил о чрезвычайной ситуации в пожарную часть. Через систему СО-3 работников оповестили об эвакуации. Операции с нефтепродуктами прекратили, технологические коммуникации перекрыли запорной арматурой, автотранспортную технику из близлежащих гаражных боксов переместили на дополнительную площадку. Работники филиала совместно с подразделениями ПАСЧ-2 ПАСО-4 Гомельского областного управления МЧС ликвидировали условный пожар в отведенное время. "Пострадавшему" оказали необходимую помощь. "Во время тактико-специальных учений проверена готовность дежурной службы, пожарной дружины, санитарного звена ЛПДС "Мозырь" к действиям в зонах чрезвычайных ситуаций, отработаны навыки взаимодействия персонала с подразделениями МЧС при тушении пожара на объектах филиала", - отметили на предприятии.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!