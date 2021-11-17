"Гомельтранснефть" ограничила прокачку по "Дружбе" в Польшу из-за ремонта

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Гомельтранснефть Дружба" на трое суток ограничило прокачку нефти по нефтепроводу "Дружба" в направлении Польши из-за начавшегося вчера внепланового ремонта на одной из веток трубопровода. Об этом сообщил представитель "Транснефти" Игорь Демин, информирует ТАСС.

"Со вчерашнего дня "Гомельтранснефть" начала внеплановый ремонт на одной из веток магистрального нефтепровода "Дружба", ограничив прокачку в направлении Адамовой Заставы (Польша) ориентировочно на трое суток, при этом плановое задание месяца не пересматривается", - сказал Игорь Демин.

Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу. Трубопровод берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный и южный, проходит через Беларусь, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию, Латвию, Литву.-0-