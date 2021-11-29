ГомГМУ и Сибирский научный центр агробиотехнологий подписали соглашение о сотрудничестве

29 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельский государственный медицинский университет и Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий Российской академии наук подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГомГМУ.

Подписи под документом поставили ректор Гомельского медуниверситета Игорь Стома и директор Сибирского научного центра агробиотехнологий РАН Кирилл Голохваст на встрече 27 ноября.

Фото пресс-службы ГомГМУ

Соглашением определены векторы совместной деятельности в научно-технической и образовательной сферах. Речь идет о совместных исследованиях и разработках по различным направлениям: медицина окружающей среды, медицинская экология, экотоксикология, методы контроля состояния окружающей среды, технологии оздоровления среды обитания человека и по другим представляющим взаимный интерес направлениям и специальностям.

В пресс-службе отметили, что российские коллеги готовы предоставлять свой научный потенциал для подготовки кадров высшей квалификации для ГомГМУ. Возможно обучение выпускников университета в аспирантуре центра.

Стороны также заявили о возможном совместном участии в конкурсах научных проектов, в том числе проводимых по программам Союзного государства.-0-