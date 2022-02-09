Гончаров: миссия каждого гражданина прийти на референдум

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Миссия каждого гражданина прийти на референдум, заявил сегодня журналистам директор Центра системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси Валерий Гончаров, передает корреспондент БЕЛТА.

"Самое важное прийти на референдум, принять участие в голосовании. Это миссия каждого гражданина, поскольку мы тем самым голосуем за закон и то будущее, которое будем вместе строить, в котором нам жить, - сказал Валерий Гончаров. - Цель сегодняшнего мероприятия - обсудить проект изменений в Основной закон, провести это максимально широко, компетентно и заинтересованно. Идет целая серия таких встреч и работ на разных уровнях как в органах госуправления, так и на конкретных предприятиях, организациях. Например, для нас профильной является научно-образовательная сфера, поэтому сегодня во флагманском вузе страны проводим очередную встречу".

По словам директора Центра системного анализа и стратегических исследований НАН, обсуждение в таком формате проходит для него впервые. "Мы больше участвуем в диалоговых площадках в рамках научно-организационных мероприятий: конференции, семинары, симпозиумы, - уточнил он. - Для меня сверхзадача видится в том, чтобы взглянуть с научной стороны не просто на Основной закон государства как на рамочные условия для дальнейшего построения законодательства, но и на то, как мы видим будущее Беларуси через призму изменений и дополнений в Конституцию".

"Самое важное, что средоточием Конституции является человек - носитель прав, обязанностей, свобод и возможностей. Практически в каждой главе мы можем найти обращение к человеку как к высшей ценности государства и общества. Именно государство и общество должны всемерно содействовать раскрытию его потенциала", - добавил Валерий Гончаров.

Сегодня в Белорусском государственном университете состоялась диалоговая площадка по обсуждению проекта изменений и дополнений Конституции. Во встрече приняли участие научное сообщество и руководители подразделений вуза.-0-