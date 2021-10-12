Гончарова: БРСМ формирует у молодежи позитивное отношение к семейным ценностям

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи формирует у молодежи позитивное отношение к семейным ценностям, заявила сегодня журналистам секретарь Центрального комитета БРСМ, руководитель движения "Доброе сердце" Александра Гончарова, передает корреспондент БЕЛТА.

"БРСМ формирует у молодежи позитивное отношение к семейным ценностям. Начиная с 2013 года в День матери, на Покров Пресвятой Богородицы, союз молодежи подводит итоги республиканской благотворительной акции "Восстановление святынь Беларуси", - рассказала Александра Гончарова. - Хочется также отметить республиканский семейный сельскохозяйственный проект "Властелин села", который уже два года подряд проходит в рамках республиканского праздника "Купалье" ("Александрия собирает друзей"). Очень важно, что акцент сделан на семьях из сельской местности, которые восхищают всех не только своим трудолюбием, но и творческими талантами".

В стране все больше появляется аллей семейных деревьев. "И важная задача проекта не только в том, чтобы высадить свое семейное дерево, но в дальнейшем присматривать за ним и приходить вместе со своими детьми. Востребованы наши "ПапаЗалы". Этот проект также направлен на объединение семьи. Кроме того, вместе с Министерством обороны мы реализуем проект "Семья - кристалл общества", где участвуют семьи военнослужащих. Семейные ценности мы пропагандируем и через волонтерские проекты. В их числе благотворительная акция "В школу с добрым сердцем", марафон "Все краски жизни для тебя", "День защиты детей с БРСМ". И важно, что очень много инициатив поступает от молодежи на местах", - отметила секретарь ЦК БРСМ.-0-