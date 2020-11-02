Гончарова: развитие добровольческого движения востребовано в странах ШОС

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежный совет Шанхайской организации сотрудничества готов сосредоточить усилия на развитии добровольчества, сообщила корреспонденту БЕЛТА по итогам XIII заседания Молодежного совета ШОС секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Александра Гончарова.

"Перспективам развития добровольческого движения на пространстве Шанхайской организации сотрудничества и новым форматам образовательных программ в период коронавирусной пандемии было уделено особое внимание во время очередного заседания Молодежного совета ШОС, которое проходило 30 октября в Москве. Участники заседания обсудили актуальные вопросы волонтерства, а также вклад молодежи в борьбу с распространением COVID-19. Мы рассказали о деятельности в этой части БРСМ. Опыт работы волонтеров "Доброе сердце" заинтересовал участников мероприятия", - сказала Александра Гончарова.

По ее словам, участие молодежи в деятельности волонтерских организаций во время первой волны новой вирусной инфекции была высоко оценена главами государств всех стран - членов ШОС.

Заседание прошло в смешанном формате: на нем присутствовали очно представители российской и кыргызской сторон, представители партнера Молодежного совета ШОС - Белорусского республиканского союза молодежи. Члены национальных частей Казахстана, Китая, Таджикистана, Узбекистана, а также Индии и Пакистана, которые на заседании официально вступили в состав организации, подключились к мероприятию онлайн.

Молодежный совет Шанхайской организации сотрудничества создан в 2009 году. Его членами являются общегосударственные молодежные организации, объединения, движения Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана. Белорусский республиканский союз молодежи является организацией - партнером Молодежного совета ШОС, что дает возможность официального взаимодействия и право вносить свои предложения. -0-