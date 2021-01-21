Гончарова: в год 75-летия Великой Победы БРСМ сумел реализовать знаковые проекты

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В год 75-летия Великой Победы Белорусский республиканский союз молодежи сумел реализовать знаковые проекты, сообщила во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА секретарь Центрального комитета БРСМ Александра Гончарова.

"Несмотря на сложную эпидситуацию, в год 75-летия Великой Победы БРСМ сумел реализовать знаковые проекты, - рассказала Александра Гончарова. - Республиканский патриотический проект "Цветы Великой Победы" уже стал национальным, а его символ - композиция из яблоневого цвета и красно-зеленой ленточки - во время празднования Великой Победы и Дня Независимости стал общенациональным символом. В предпраздничные и праздничные дни в официальных аккаунтах территориальных комитетов БРСМ в социальных сетях состоялся флешмоб, который заключался в одновременной замене аватарок и главной обложки в группах на единую картинку с этим символом. Кроме того, каждый желающий мог разместить праздничную композицию на главной фотографии своей страницы в социальной сети. Наш проект был презентован на российско-белорусском диалоге дружбы и сотрудничества "Наследники исторической памяти" в ноябре прошлого года в Москве".

Впервые БРСМ при поддержке заинтересованных провел On Air марафон "Беларусь помнит. Цветы Великой Победы", посвященный юбилейной дате. "Прямые эфиры для онлайн-аудитории с выступлением участников марафона на сцене Драматического театра белорусской армии проходили ежедневно. Творческая молодежь приходила в театр с фотографиями своих родных, защищавших и освобождавших страну от фашистов, делилась их историями во время стримов и на интерактивной площадке. Марафон объединил на интернет-платформах более 1 млн зрителей", - отметила секретарь ЦК БРСМ.

Во время круглого стола

Александра Гончарова напомнила: многоступенчатый проект включал также эстафету памяти "Беларусь помнит. Никто не забыт, ничто не забыто", во время которой молодежь и общественность благоустраивали мемориалы и памятники воинской славы, братские могилы. Всего силами добровольцев союза молодежи было благоустроено более 600 памятных мест. А во время эстафеты памяти "Беларусь помнит. Помним каждого" накануне и в День Победы жители страны со своими семьями возложили цветы и венки к мемориальным комплексам, обелискам, памятникам и братским могилам.

"Особо хочется остановиться на национальном проекте - альбом "Беларусь помнит. Родные лица Победы". Молодежную инициативу по созданию альбома во время торжественного мероприятия у монумента Победы в Минске 9 мая 2019 года поддержал Президент. Глава государства дал юношам и девушкам своеобразное напутствие, начертав на обложке альбома слоган республиканской акции "Беларусь помнит", призванной сохранить историческую память о каждом участнике войны для потомков. В 2019 году мы создали печатную версию альбома, а в 2020-м сумели реализовать этот проект в интернет-пространстве и продолжаем над ним работать. Сегодня любой житель Беларуси может направить на сайт проекта фотографию своего родного человека, защищавшего Родину, и сопроводить изображение текстом. Альбом будет постоянно пополняться именами героев и тружеников тыла. Новым этапом развития проекта стала его трансляция на большом экране на площади Победы в Минске", - подчеркнула секретарь ЦК БРСМ.

В 2020 году продолжился проект "Полотнище "Беларусь помнит!". Активистам БРСМ выпала честь пронести полотнище 9 мая во время военного парада. А участники республиканского молодежного поезда "#Беларусь. Моладзь. Натхненне" провезли его по всей Беларуси и развернули у мемориалов воинской славы. По окончании пути молодежного поезда полотнище было торжественно передано на хранение в Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны.

"Юбилейный год Победы молодежь завершила патриотическим проектом "Память сердца". Его мероприятия прошли во всех регионах Беларуси с возложением цветов и зажжением лампад, - дополнила Александра Гончарова. - Гражданско-патриотическое воспитание лежит в основе и студотрядовского движения. Во-первых, молодежь своими руками строит свою страну. Во-вторых, ребята сами реализуют патриотические проекты в свободное от работы время. Например, на территории историко-культурного комплекса "Линия Сталина" бойцы студотрядов высадили в честь 75-летия Великой Победы 75 хвойных деревьев, благоустроили дорожки и окопы, помогли очистить технику от старой краски".-0-

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