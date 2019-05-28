Гонки на тракторах "Беларус" устроят под Ростовом 2 июня

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гонки на тракторах "Беларус" "Бизон-трек-шоу - 2019" пройдут в России в районе 4-го км трассы Ростов - Таганрог 2 июня, сообщили БЕЛТА организаторы.

Мероприятие состоится в 17-й раз. Его участников ожидают несколько этапов напряженной борьбы: заезды на время, преодоление водных преград, парные кольцевые гонки со сменой дорожек и финальные скоростные маневры. На пути гонщиков встретятся рискованные виражи, глубокие канавы, опасные спуски и подъемы.

"Бизон-трек-шоу" - единственные в России гонки на тракторах среди сельских механизаторов. Первое соревнование трактористов состоялось в 2002 году, в 2016 году журнал "Вокруг света" включил гонки в рейтинг "155 чудес, которые нужно увидеть своими глазами". Цель "Бизон-трек-шоу" - популяризация профессии механизатора, возвращение уважения к сельскому труду, привлечение молодежи в агропромышленный комплекс.-0-