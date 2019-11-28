"Гонконг": завтрашний день городской жизни

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 28 ноября 2019
Минск Сплошная облачность 0°C
Версия для слабовидящих
Новости
10:12 Лукашенко на саммите ОДКБ говорил о мирных инициативах и глобальных угрозах Президент
10:04 На Филиппинах в колледже прогремел взрыв В мире
10:02 Белорусские адвокаты 29 ноября проведут бесплатные консультации для малоимущих Общество
09:54 Внешний вид Дмитрия Харатьяна вызвал бурное обсуждение в сети Калейдоскоп
09:50 Минфин определил ставку по депозитам семейного капитала Экономика
09:45 Более 60 девушек стали участницами кастинга "Мисс Беларусь-2020" в Могилеве Регионы
09:37 В Техасе эвакуируют население 4 городов из-за взрыва на химзаводе В мире
09:30 В Ушачском районе сгорел дом, погиб хозяин Происшествия
09:21 Афиша выходного дня: Варежковый полумарафон, JazzinMinsk-2019 и "Лялька ў карагодзе жыцця" Афиша
09:19 Беларусь с 1 декабря повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты Экономика
09:17 Госсекретаря Совбеза Беларуси пригласили на переговоры лидеров ОДКБ в узком составе Политика
09:08 Десять белорусских атлетов поборются за награды ЧЕ по плаванию на короткой воде в Глазго Спорт
09:00 В ТРЦ Dana Mall зажигает огни новогодняя елка! Общество
08:57 "Гонконг": завтрашний день городской жизни Общество
08:55 Мониторинг ФПБ: цены на молоко и масло выросли, на свинину и субпродукты снизились Общество
08:53 Более 200 мест предложат на электронной ярмарке вакансий в Минске 28-29 ноября Регионы
08:53 День и ночь продаж в "Дана Холдингз": удели время своей недвижимости! Общество
08:48 Елочные базары в Гомельской области начнут работу 23 декабря Регионы
08:45 "Симоновские чтения" пройдут в Могилеве 29-30 ноября Регионы
08:23 Открытый фестиваль КВН в Солигорске соберет 24 команды Общество
08:16 В Токио стартует чемпионат мира по прыжкам на батуте Спорт
08:08 Футболисты "Зенита" победили "Лион" в матче Лиги чемпионов Спорт
08:04 "Даже в мелочах готовы поддерживать" - Лукашенко подтверждает курс на развитие отношений с Кыргызстаном Президент
07:59 Команды из пяти стран ожидают на турнире по водному поло в Бресте Спорт
07:59 Лукашенко в Бишкеке принимает участие в саммите ОДКБ Президент
07:47 Первый этап Кубка IBU стартует в норвежском Шушене Спорт
07:44 Останки погибших в годы ВОВ солдат перезахоронят в Городокском районе Регионы
07:42 В Смолевичском районе при пожаре жилого дома погибла женщина Происшествия
07:37 Редкие книги религиозных православных деятелей Константина и Митрофана Зноско презентуют в Бресте Культура
07:32 Сотрудничество стран СНГ в области фундаментальной науки обсудят в Москве Общество
Все новости
Все новости
Общество
28 ноября 2019, 08:57

"Гонконг": завтрашний день городской жизни

Портовый Гонконг всегда был особым городом для Азии. Оставаясь безусловно китайским, он был всегда открыт для мировой торговли и быстро стал одним из мировых финансовых и инвестиционных центров. Это очень современный город, устремленный в будущее, прообраз того, какими будут мегаполисы завтрашнего дня. Таким же инновационным и интересным получился и дом "Гонконг" в многофункциональном комплексе "Минск Мир". Только до Нового года квартиры здесь можно приобрести в рассрочку до 10 лет!

"Гонконг" – это 25 этажей и 293 квартиры. Дом планируется сдать ровно через год, в ноябре 2020 года. Не удивительно, что большая часть квартир уже распродана – в свободной продаже их осталось всего несколько десятков. Но выбор отличный – от 30 до 70 квадратных метров, так что найти именно свой вариант – не проблема!

Дом "Гонконг"
Дом "Гонконг"

Все квартиры – свободной планировки. А значит, у владельцев есть возможность самому определить количество комнат и их размер, обыграть жилое пространство в соответствии со своими предпочтениями.

Остекление панорамное, с пятого этажа – французские окна с металлическим ограждением. Лоджии застеклены.

Во всех квартирах застекленные лоджии и панорамные окна, с пятого этажа – французские окна с металлическим ограждением.
Во всех квартирах застекленные лоджии и панорамные окна, с пятого этажа – французские окна с металлическим ограждением.

Дизайнерское лобби с просторным вестибюлем – это то, с чего начинается восприятие дома. И жильцы, и их гости будут впечатлены стойкой для консьержа, зоной встречи курьера. Мамам с маленькими детьми понравится санитарная комната с пеленальным столиком – в свою квартиру, прерывая прогулку, подниматься не придется. Удобно также, что подъезд – сквозной, выйти можно как во двор, так и на улицу, не обходя весь дом.

Дизайнерское лобби дома "Гонконг"
Дизайнерское лобби дома "Гонконг"

Во дворе с озеленением – спортивные и детские площадки, зона отдыха на свежем воздухе. У подъезда предусмотрены велопарковки.

Спортивные и детские площадки во дворе дома
Спортивные и детские площадки во дворе дома

Достоинства дома определяются не только характеристиками самого здания, но и окружения. В этом смысле квартал "Азия", в котором расположен дом "Гонконг", – прекрасно спланированная территория.

Автостоянки – по наружному периметру квартала, а рядом, на прилегающей территории, – парковки и гараж-стоянка, так что с хранением машин проблем у владельцев не будет.

Транспортное обеспечение – идеальное: автобусная остановка буквально рядом с домом, две станции новой линии метро – неподалеку.

Развитая транспортная инфраструктура позволит легко добраться в любую точку города
Развитая транспортная инфраструктура позволит легко добраться в любую точку города

На территории квартала – детский сад, в соседних – две школы, детская и взрослая поликлиники, медицинский центр, мини-рынок.

Квартал "Азия"
Квартал "Азия"

По соседству – новый городской парк, который будет здесь заложен, со скульптурами, зонами отдыха, аттракционами, фонтанами и площадками для выгула собак.

Перечислять преимущества этой самой современной и тщательно спроектированной городской застройки можно долго. Ведь "Минск Мир" – самый масштабный многофункциональный комплекс Европы. Поквартальная планировка предполагает наличие объектов социальной инфраструктуры буквально в каждом дворе. А значит – все необходимое для полноценной и счастливой городской жизни здесь всегда под рукой.

"Минск Мир" – самый масштабный многофункциональный комплекс Европы
"Минск Мир" – самый масштабный многофункциональный комплекс Европы

Это – образец мегаполиса завтрашнего дня, составной частью которого станет дом "Гонконг". Такой же новаторский, модный и яркий, как и его город-тезка на берегу Южно-Китайского моря.

Приобрести здесь квартиру – вполне посильная задача для каждой семьи со стабильным доходом. Ведь у застройщика есть ряд привлекательных финансовых инструментов для быстрого и безболезненного решения квартирного вопроса.

Самый интересный вариант – длительная рассрочка от застройщика сроком до 10 лет. Первый взнос – от 30%, который можно погасить с помощью партнерского банковского кредита. Оставшаяся сумма выплачивается ежемесячно равными частями на протяжении выбранного срока. Но напомним еще раз – программа рассрочки действует только до конца года! Поэтому откладывать в долгий ящик этот вариант явно не стоит.

Выгодный кредит – это партнерские программы от ведущих банков, которые готовы профинансировать до 90% стоимости жилья сроком на 20 лет. В первый год ставка по кредиту составит всего 4,99% или, по другой программе, 6,99% годовых на первые два года.

Существенные скидки ждут при покупке квартиры в комплексе "Минск Мир" тех, кто готов сразу заплатить за квартиру собственными средствами, а также многодетные семьи и спортсменов, прославивших Беларусь на международной арене.

Все подробности по условиям покупки квартир в доме "Гонконг" можно узнать на сайте bir.by и в отделе продаж компании. Офис работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток". Прямой номер мобильной связи 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Размещение рекламы на БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
жилье компании Минск строительство
Новости рубрики Общество
Фото из архива Белорусские адвокаты 29 ноября проведут бесплатные консультации для малоимущих
В ТРЦ Dana Mall зажигает огни новогодняя елка!
Фото из архива Мониторинг ФПБ: цены на молоко и масло выросли, на свинину и субпродукты снизились
День и ночь продаж в "Дана Холдингз": удели время своей недвижимости!
Фото из архива Открытый фестиваль КВН в Солигорске соберет 24 команды
Фото из архива Сотрудничество стран СНГ в области фундаментальной науки обсудят в Москве
Главное
Лукашенко на саммите ОДКБ говорил о мирных инициативах и глобальных угрозах
"Даже в мелочах готовы поддерживать" - Лукашенко подтверждает курс на развитие отношений с Кыргызстаном
Проект бюджета на 2020 год принят во втором чтении
По следам совещания у Президента: как в Беларуси изменится борьба с наркотиками и возможно ли помилование для осужденных
Топ-новости
Картина дня: как в Беларуси изменится борьба с наркотиками, вручение госнаград и презентация спорткаров МАЗ
Минфин определил ставку по депозитам семейного капитала
Беларусь рассчитывает на снижение ставки по новым евробондам в 2020 году
Шубель: потенциал сотрудничества ЕС и Беларуси должен быть задействован более широко
"Гонконг": завтрашний день городской жизни
Мониторинг ФПБ: цены на молоко и масло выросли, на свинину и субпродукты снизились
Беларусь с 1 декабря повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты
В Белинвестбанке доступны международные переводы на счет по системе Western Union
Афиша выходного дня: Варежковый полумарафон, JazzinMinsk-2019 и "Лялька ў карагодзе жыцця"
Рождественский пост начинается у православных верующих
Команда "МАЗ-СПОРТавто" презентовала спорткары перед ралли "Дакар-2020" в Саудовской Аравии
Правительство утвердило расширение сети платных дорог с 1 декабря
Руководители госорганов в декабре проведут приемы граждан в Совмине
Совмин утвердил требования к пожарной безопасности для авиации
Мокрый снег и гололедица ожидаются в Беларуси 28 ноября
Афиша выходного дня
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Молодежная политика Беларуси Парламент 7.0: Новый импульс Содействие занятости населения Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.