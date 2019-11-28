"Гонконг": завтрашний день городской жизни

Портовый Гонконг всегда был особым городом для Азии. Оставаясь безусловно китайским, он был всегда открыт для мировой торговли и быстро стал одним из мировых финансовых и инвестиционных центров. Это очень современный город, устремленный в будущее, прообраз того, какими будут мегаполисы завтрашнего дня. Таким же инновационным и интересным получился и дом "Гонконг" в многофункциональном комплексе "Минск Мир". Только до Нового года квартиры здесь можно приобрести в рассрочку до 10 лет!

"Гонконг" – это 25 этажей и 293 квартиры. Дом планируется сдать ровно через год, в ноябре 2020 года. Не удивительно, что большая часть квартир уже распродана – в свободной продаже их осталось всего несколько десятков. Но выбор отличный – от 30 до 70 квадратных метров, так что найти именно свой вариант – не проблема!

Дом "Гонконг"

Все квартиры – свободной планировки. А значит, у владельцев есть возможность самому определить количество комнат и их размер, обыграть жилое пространство в соответствии со своими предпочтениями.

Остекление панорамное, с пятого этажа – французские окна с металлическим ограждением. Лоджии застеклены.

Во всех квартирах застекленные лоджии и панорамные окна, с пятого этажа – французские окна с металлическим ограждением.

Дизайнерское лобби с просторным вестибюлем – это то, с чего начинается восприятие дома. И жильцы, и их гости будут впечатлены стойкой для консьержа, зоной встречи курьера. Мамам с маленькими детьми понравится санитарная комната с пеленальным столиком – в свою квартиру, прерывая прогулку, подниматься не придется. Удобно также, что подъезд – сквозной, выйти можно как во двор, так и на улицу, не обходя весь дом.

Дизайнерское лобби дома "Гонконг"

Во дворе с озеленением – спортивные и детские площадки, зона отдыха на свежем воздухе. У подъезда предусмотрены велопарковки.

Спортивные и детские площадки во дворе дома

Достоинства дома определяются не только характеристиками самого здания, но и окружения. В этом смысле квартал "Азия", в котором расположен дом "Гонконг", – прекрасно спланированная территория.

Автостоянки – по наружному периметру квартала, а рядом, на прилегающей территории, – парковки и гараж-стоянка, так что с хранением машин проблем у владельцев не будет.

Транспортное обеспечение – идеальное: автобусная остановка буквально рядом с домом, две станции новой линии метро – неподалеку.

Развитая транспортная инфраструктура позволит легко добраться в любую точку города

На территории квартала – детский сад, в соседних – две школы, детская и взрослая поликлиники, медицинский центр, мини-рынок.

Квартал "Азия"

По соседству – новый городской парк, который будет здесь заложен, со скульптурами, зонами отдыха, аттракционами, фонтанами и площадками для выгула собак.

Перечислять преимущества этой самой современной и тщательно спроектированной городской застройки можно долго. Ведь "Минск Мир" – самый масштабный многофункциональный комплекс Европы. Поквартальная планировка предполагает наличие объектов социальной инфраструктуры буквально в каждом дворе. А значит – все необходимое для полноценной и счастливой городской жизни здесь всегда под рукой.

"Минск Мир" – самый масштабный многофункциональный комплекс Европы

Это – образец мегаполиса завтрашнего дня, составной частью которого станет дом "Гонконг". Такой же новаторский, модный и яркий, как и его город-тезка на берегу Южно-Китайского моря.

Приобрести здесь квартиру – вполне посильная задача для каждой семьи со стабильным доходом. Ведь у застройщика есть ряд привлекательных финансовых инструментов для быстрого и безболезненного решения квартирного вопроса.

Самый интересный вариант – длительная рассрочка от застройщика сроком до 10 лет. Первый взнос – от 30%, который можно погасить с помощью партнерского банковского кредита. Оставшаяся сумма выплачивается ежемесячно равными частями на протяжении выбранного срока. Но напомним еще раз – программа рассрочки действует только до конца года! Поэтому откладывать в долгий ящик этот вариант явно не стоит.

Выгодный кредит – это партнерские программы от ведущих банков, которые готовы профинансировать до 90% стоимости жилья сроком на 20 лет. В первый год ставка по кредиту составит всего 4,99% или, по другой программе, 6,99% годовых на первые два года.

Существенные скидки ждут при покупке квартиры в комплексе "Минск Мир" тех, кто готов сразу заплатить за квартиру собственными средствами, а также многодетные семьи и спортсменов, прославивших Беларусь на международной арене.

Все подробности по условиям покупки квартир в доме "Гонконг" можно узнать на сайте bir.by и в отделе продаж компании. Офис работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток". Прямой номер мобильной связи 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

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