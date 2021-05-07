Гора: наш общий долг - хранить и приумножать славу воинов-победителей

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хранить и приумножать славу воинов-победителей призвал сегодня председатель Следственного комитета Дмитрий Гора во время мероприятия, посвященного Дню Победы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе организации.

"Отрадно, что мы можем встретиться с непосредственными участниками, свидетелями событий Великой Отечественной войны, лично поблагодарить их за возможность жить и трудиться под мирным небом. Наш общий долг, обязанность сотрудников Следственного комитета - хранить и приумножать славу воинов-победителей, продолжать их доблестный путь своим преданным, честным и добросовестным служением на благо Беларуси", - подчеркнул руководитель ведомства.

С самого утра 7 мая руководство и сотрудники Следственного комитета почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны у Монумента Победы в Минске, приняв участие в традиционной торжественной церемонии возложения венков и цветов к обелиску. Затем участники мероприятия встретились с ветераном Великой Отечественной войны Владимиром Бородиным, который поделился воспоминаниями о годах войны. Владимир Васильевич поведал о подвигах советских солдат в борьбе с фашизмом, их мужестве и отваге. "Мы берегли буквально каждый снаряд, но не давали немцам покоя ни днем ни ночью", - поделился воспоминаниями ветеран.

Председатель Следственного комитета высказал слова искренней благодарности Владимиру Бородину за мирную жизнь нынешних поколений и поздравил героя войны с наступающим праздником. В завершение мероприятия Дмитрий Гора наградил лучших сотрудников центрального аппарата.-0-

Фото sk.gov.by