Гора о действиях Польши на границе: выявляются новые вопиющие факты, повлекшие смерть беженцев

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Следственного комитета Дмитрий Гора прокомментировал сегодня журналистам ход расследования уголовного дела по факту жестких действий польских силовиков на границе 16 ноября, передает корреспондент БЕЛТА.
"Уголовное дело, которое возбудил Следственный комитет по факту совершения преступлений против безопасности человечества, сейчас находится в Центральном аппарате СК. В одно уголовное дело соединяются все факты противоправных действий польских силовиков и должностных лиц, - отметил Дмитрий Гора. - Расследование продолжается, обобщаются и выявляются новые вопиющие факты, которые повлекли смерть потерпевших".
Как сообщалось, 16 ноября часть беженцев из стихийного лагеря на границе попыталась попасть на территорию Польши. В ответ польская сторона применила силу, в ход пошли водометы, светошумовые гранаты, слезоточивый газ, спецсредства с токсичными химикатами. В итоге многие беженцы, в том числе женщины и дети, получили химические ожоги.
Следственный комитет 17 ноября возбудил уголовное дело по ст. 128 УК (преступление против безопасности человечества. Массовые акты жестокости, совершаемые в связи с расовой и этнической принадлежностью).-0-