Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 12 ноября 2021
Минск Сплошная облачность +3°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
22:15 В Следственном комитете планируют создать специальное подразделение по борьбе с киберпреступностью Общество
22:11 Гора рассказал об уголовных делах по факту гибели беженцев на границе Общество
22:07 Гора об экстремизме: шел планомерный, подготовленный процесс захвата государственной власти Общество
21:56 Футболисты Шотландии победили молдован в отборочном турнире ЧМ Спорт
21:39 В России зарегистрировали первый инъекционный препарат для лечения COVID-19 "Арепливир" В мире
21:22 Соглашение по охране и защите авторских прав в интернете принято в СНГ Общество
21:20 ФОТОФАКТ: Холодная земля и костры. Беженцы на белорусско-польской границе готовятся к пятой ночи Общество
21:11 Госсаннадзор Гомельской области запретил продажу некачественных импортных тортов и бытовой химии Регионы
21:08 Волейболистки "Минчанки" уступили московскому "Динамо" в матче российской суперлиги Спорт
21:03 Еще одно объединение граждан признано экстремистским формированием Происшествия
20:55 Макей: Беларусь много раз предлагала ЕС сесть за стол переговоров для обсуждения миграционной темы Политика
20:52 Макей: Беларусь открыта для диалога и готова всем показывать ситуацию на границе Политика
20:51 Макей: Польша использует миграционный кризис, чтобы отвлечь внимание от своих внутренних проблем Политика
20:50 "Цель - демонизировать Беларусь". Макей высказался о закрытых консультациях СБ ООН по беженцам Политика
20:49 Подкуп и шантаж. Глава МИД Беларуси назвал составляющие современной европейской политики Политика
20:48 Макей ответил на угрозы Польши закрыть границу с Беларусью Политика
20:47 "Никто не сдается и не сдастся". Макей заявил о готовности Беларуси пойти на крайние меры в ответ на санкции Политика
20:36 Совет ЕЭК изменил требования к системе менеджмента качества медизделий Экономика
20:35 Проблему отцов и детей поднимут в спектакле "Хайп" на фестивале в Полоцке Культура
20:20 Следователи работают на месте происшествия в одном из цехов Могилевской ТЭЦ Происшествия
20:18 Минздрав обновил временные рекомендации об оказании медпомощи пациентам с COVID-19 Общество
20:11 Проверка сил реагирования СГ показала высокую готовность выполнять разные задачи Общество
20:02 В СНГ утвержден план мероприятий на пятилетку по инновационному сотрудничеству Общество
19:42 Хоккеисты юниорской сборной Беларуси обыграли датчан на турнире в Словакии Спорт
19:35 Команда МТЗ-ЮХЛ обыграла юношескую сборную Беларуси в матче Кубка Президентского спортивного клуба Спорт
19:31 Ремесленники и самозанятые о том, реально ли заработать на любимом деле Общество
19:28 Белорусские оружейники примут участие в международной аэрокосмической выставке Dubai Airshow-2021 Общество
19:17 Молодежный театр эстрады проведет завершающий этап кастинга 13 ноября Культура
19:11 В ЕАЭС НДС на электронные услуги предлагается уплачивать по месту их потребления Экономика
19:06 Молодежная сборная Беларуси по футболу проиграла грекам в квалификации ЧЕ Спорт
Все новости
Все новости
Общество
12 ноября 2021, 22:07

Гора об экстремизме: шел планомерный, подготовленный процесс захвата государственной власти

Фото из архива
Фото из архива

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Преступления экстремистской направленности стали частью подготовленного процесса захвата государственной власти, заявил председатель Следственного комитета Дмитрий Гора в программе "Разговор у Президента" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Проявления экстремизма, действия, направленные на захват государственной власти неконституционным путем, начались задолго до августа прошлого года, на сегодня мы это видим. Сейчас с учетом огромного количества информации, материалов, которые собраны следствием, мы уже четко можем говорить о том, что шел планомерный, подготовленный процесс захвата государственной власти", - сказал Дмитрий Гора.

По его словам, "если не все, то подавляющее большинство экстремистских преступлений совершалось в рамках именно этого плана".

"Мы видим единые источники финансирования, мы видим единые центры руководства, единую стратегию", - отметил Дмитрий Гора, добавив, что сейчас в аналитическую работу включены довольно большие силы Следственного комитета. "Думаю, что в недалекой перспективе мы сможем это показать нашему народу, нашим людям, в том числе в ходе судебных процессов. Также через СМИ доведем то, что у нас получилось в результате анализа", - сказал он.

Что касается расследования преступлений экстремистской направленности, "работа продолжается и будет продолжена", отметил председатель Следственного комитета. Устанавливаются лица, которые участвовали в массовых беспорядках, были активны в организации и совершении действий, грубо нарушающих общественный порядок.

"Эти лица устанавливаются до сих пор. Причем устанавливаются не единицами, а десятками. Я не говорю, что это все уголовные дела. Но очень много уголовных дел возбуждается именно в отношении лиц, которые предпринимали силовое сопротивление правоохранительным органам, которые активно участвовали в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. И эти лица привлекаются к уголовной ответственности", - сказал Дмитрий Гора.

По его словам, задача следователей - выявить всех, кто совершал противоправные действия, и добиться того, чтобы они предстали перед судом.

В эфире программы прозвучала информация о том, что с 9 августа 2020 года на территории Беларуси совершено более 5,5 тыс. преступлений, связанных с протестными акциями. Из них около 1,7 тыс. зарегистрировано в прошлом году и более 3,8 тыс. - в текущем. Большой удельный вес таких преступлений связан с клеветой, оскорблениями, распространением информации о частной жизни, персональных данных. Завершено расследование по 1250 уголовным делам. Прокурорам для направления в суд передано подавляющее их большинство.-0-

Гора рассказал об уголовных делах по факту гибели беженцев на границе

В Следственном комитете планируют создать специальное подразделение по борьбе с киберпреступностью

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Следственный комитет
Новости рубрики Общество
Фото из архива В Следственном комитете планируют создать специальное подразделение по борьбе с киберпреступностью
Фото из архива Гора рассказал об уголовных делах по факту гибели беженцев на границе
Фото из архива Соглашение по охране и защите авторских прав в интернете принято в СНГ
ФОТОФАКТ: Холодная земля и костры. Беженцы на белорусско-польской границе готовятся к пятой ночи
Фото из архива Минздрав обновил временные рекомендации об оказании медпомощи пациентам с COVID-19
Фото из архива Проверка сил реагирования СГ показала высокую готовность выполнять разные задачи
Главное
Лукашенко принял с докладом председателя Следственного комитета
"Никто не сдается и не сдастся". Макей заявил о готовности Беларуси пойти на крайние меры в ответ на санкции
Кочанова: ситуация на белорусско-польской границе находится на постоянном контроле Совета Республики
АКЦИЯ! АКЦИЯ! Только 7 дней! В Minsk World - скидка до 100 евро за м²! Инвестируйте в недвижимость с умом!
Топ-новости
Головченко: Беларусь всегда выступала за развитие СНГ и нацелена на развитие региональной интеграции
"Цель - демонизировать Беларусь". Макей высказался о закрытых консультациях СБ ООН по беженцам
Более 2,467 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19
Андрейченко: происходящее на белорусско-польской границе является геноцидом в отношении беженцев
Базу отдыха "Свитанок" под Гродно готовят к приему детей беженцев с границы
Минздрав обновил временные рекомендации об оказании медпомощи пациентам с COVID-19
Хренин: военная активность наших соседей вблизи границ по масштабам никак не связана с миграционным кризисом
Гора: расследование экстремистской деятельности выводит на более крупные схемы преступлений
"Врачи без границ": пограничники из Польши и Литвы били беженцев ногами и использовали элетрошокеры
Червяков об инвестповестке-2025: более тысячи проектов, развитая инфраструктура и длинные деньги
Оранжевый уровень опасности из-за тумана объявлен в Беларуси 13 ноября
Названы лидеры Беларуси в области энергоэффективности, ресурсосбережения и экологичности
Совет ЕЭК утвердил мероприятия промсотрудничества в ЕАЭС до 2025 года
Немецкий журналист: Лукашенко обнажил ложь и лицемерие политики двойных стандартов Евросоюза
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1993 пациента с COVID-19, выписаны 2577
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.