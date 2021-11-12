Гора об экстремизме: шел планомерный, подготовленный процесс захвата государственной власти

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Преступления экстремистской направленности стали частью подготовленного процесса захвата государственной власти, заявил председатель Следственного комитета Дмитрий Гора в программе "Разговор у Президента" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Проявления экстремизма, действия, направленные на захват государственной власти неконституционным путем, начались задолго до августа прошлого года, на сегодня мы это видим. Сейчас с учетом огромного количества информации, материалов, которые собраны следствием, мы уже четко можем говорить о том, что шел планомерный, подготовленный процесс захвата государственной власти", - сказал Дмитрий Гора.

По его словам, "если не все, то подавляющее большинство экстремистских преступлений совершалось в рамках именно этого плана".

"Мы видим единые источники финансирования, мы видим единые центры руководства, единую стратегию", - отметил Дмитрий Гора, добавив, что сейчас в аналитическую работу включены довольно большие силы Следственного комитета. "Думаю, что в недалекой перспективе мы сможем это показать нашему народу, нашим людям, в том числе в ходе судебных процессов. Также через СМИ доведем то, что у нас получилось в результате анализа", - сказал он.

Что касается расследования преступлений экстремистской направленности, "работа продолжается и будет продолжена", отметил председатель Следственного комитета. Устанавливаются лица, которые участвовали в массовых беспорядках, были активны в организации и совершении действий, грубо нарушающих общественный порядок.

"Эти лица устанавливаются до сих пор. Причем устанавливаются не единицами, а десятками. Я не говорю, что это все уголовные дела. Но очень много уголовных дел возбуждается именно в отношении лиц, которые предпринимали силовое сопротивление правоохранительным органам, которые активно участвовали в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. И эти лица привлекаются к уголовной ответственности", - сказал Дмитрий Гора.

По его словам, задача следователей - выявить всех, кто совершал противоправные действия, и добиться того, чтобы они предстали перед судом.

В эфире программы прозвучала информация о том, что с 9 августа 2020 года на территории Беларуси совершено более 5,5 тыс. преступлений, связанных с протестными акциями. Из них около 1,7 тыс. зарегистрировано в прошлом году и более 3,8 тыс. - в текущем. Большой удельный вес таких преступлений связан с клеветой, оскорблениями, распространением информации о частной жизни, персональных данных. Завершено расследование по 1250 уголовным делам. Прокурорам для направления в суд передано подавляющее их большинство.-0-

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