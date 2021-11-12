Гора рассказал об уголовных делах по факту гибели беженцев на границе

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все уголовные дела по факту гибели беженцев на границе возбуждены в отношении неустановленных лиц, которые совершили противоправные действия на территории сопредельных государств, сообщил председатель Следственного комитета Дмитрий Гора в программе "Разговор у Президента" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Следственным комитетом принято решение о возбуждении ряда уголовных дел, по некоторым фактам (гибели беженцев. - Прим. БЕЛТА) проводится доследственная проверка. В основном эти дела связаны с гражданами Ирака, других государств, которые через нашу территорию пытались попасть в сопредельные государства: Польшу, Литву. Которые оттуда были выдворены", - сказал Дмитрий Гора.

Председатель Следственного комитета подробнее остановился на факте смерти гражданина Ирака, которая наступила в результате насильственных действий. Согласно заключению экспертизы, мужчине нанесено более 30 ударов продолговатым твердым предметом, очевидно, дубинкой. "Внутреннее кровоизлияние… Человек выдворен на нашу территорию. И на нашей территории скончался. Естественно, мы приняли решение о возбуждении уголовного дела", - подчеркнул Дмитрий Гора.

По его словам, есть уголовные дела по фактам смерти в результате переохлаждения. "Еще раз хочу подчеркнуть, что все эти материалы проверки и уголовные дела возбуждены в отношении неустановленных лиц, которые совершили противоправные действия на территории сопредельных государств", - заключил председатель Следственного комитета.-0-