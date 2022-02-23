Гора: в 2020 году могли прийти к власти те, кто совершал бы преступления безнаказанно

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2020 году могли прийти к власти те, кто совершал бы преступления безнаказанно. Об этом заявил в эфире телеканала ОНТ председатель Следственного комитета Дмитрий Гора, сообщает БЕЛТА.

"Уголовных дел бы уже не было. Пришли бы к власти люди, которые сами бы совершали безнаказанно здесь преступления, это первый момент. Второй момент - я без малого 30 лет прохожу службу в органах, обеспечивающих национальную безопасность, я видел, как глава государства выстраивал эту систему. И могу с уверенностью сказать, что по другому сценарию события развиваться просто не могли. С учетом того, какая у нас создана система безопасности и какое у нас общество. То, что единицы попытались что-то сделать по опять же заказу Запада - это ни в коей мере не говорит о том, что у нас могли повториться события, которые были в других странах, которые могли привести к убийствам, грабежам и так далее. Это просто нереально", - сказал Дмитрий Гора.

В телеэфире отметили, что персонажи августовского расследования - простые граждане, которые заплатили за чужие идеи своей свободой, - заявили в эфире ОНТ. Никакой обещанной помощи, никакой славы от своих кураторов они не дождались. Только роба с нашивкой - и в избытке времени, чтобы переосмыслить то, что случилось.

"Успокоилась ли ситуация в Беларуси окончательно? Нет. Работает ли следствие дальше? Конечно, впереди - новые факты большого дела. Вместе с этим проводится и колоссальная превентивная работа. Ведь когда публичные лидеры того протеста сцену покинут, на их место придут другие. Так, как и было всегда в истории суверенной Беларуси. Фигуры меняются - шахматисты все те же. И это не политики, экономисты, блогеры, а хорошо подготовленные спецслужбы, которым нужно только одно - дождаться, когда им снова поверят какие-то люди в нашей стране", - заключил журналист телеканала ОНТ Игорь Тур.-0-