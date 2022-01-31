Горбич: у людей с факторами риска омикрон может вызывать тяжелое течение

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. У людей с факторами риска омикрон может вызывать тяжелое течение, сообщил журналистам заведующий кафедрой инфекционных болезней и детских инфекций БелМАПО Юрий Горбич, передает корреспондент БЕЛТА.
"Нам очень сильно повезло, что многие или вакцинированы, или переболели, у них течение заболевания легче. Для невакцинированных людей с факторами риска омикрон может вызывать тяжелое заболевание, в том числе связанное с попаданием в отделения реанимации, на ИВЛ. Они должны или вакцинироваться, либо беречься", - сказал Юрий Горбич.
Наиболее часто у взрослых отмечаются боли в горле, выраженная слабость, утомляемость, плюс разной степени выраженности лихорадка. То есть отличить клинические симптомы от симптомов других ОРИ нереально, отметил Юрий Горбич.
Потихоньку омикрон занимает доминирующую позицию, добавил он.
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