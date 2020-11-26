Горбич: вторая волна коронавируса приближает стационары к пределу пропускной способности

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вторая волна коронавируса приближает белорусские медучреждения к пределу пропускной способности. Об этом заявил кандидат медицинских наук, заведующий кафедрой инфекционных болезней и детских инфекций Белорусской медицинской академии последипломного образования Юрий Горбич в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"В настоящий момент мы подходим к пику второй волны, приближаемся к пределу пропускной способности стационарных организаций системы здравоохранения. Хотя это не очень красивое слово, но оно наиболее четко отражает то, что происходит", - сказал Юрий Горбич.

Он заметил, что одни медучреждения сейчас перестраивают свою работу и в больницах образовались очереди. В других больницах может быть более свободно.

"Мы приближаемся к точке, которая является высшей. Да, она выше, чем весной. Это нужно принять, признать и принимать во внимание, когда мы собираемся пойти в ресторан, кино, какое-нибудь увеселительное заведение", - подчеркнул инфекционист.

Юрий Горбич также поделился мнением, что люди устали от коронавируса. Он отметил, что весной, когда заболеваемость коронавирусом была относительно невысокой, люди защищались всевозможными способами. Сейчас, когда количество зараженных в день достаточно большое, граждане, наоборот, уделяют меньше внимания профилактическим мероприятиям и своей защите. "Мы устали бояться. С другой стороны, мы привыкли", - пояснил он.-0-