Горячая акция скоро закончится! Осталось 2 дня! Цена со скидкой – от 2100 рублей за квадрат! Торопитесь инвестировать с Minsk World!

Хотите найти свою идеальную квартиру? Присмотритесь к многофункциональному комплексу Minsk World!

Проект сочетает в себе развитую инфраструктуру, транспортную доступность и выгодные цены. Вы можете не только купить недвижимость для себя и близких, но и выгодно вложить свои деньги! У каждого клиента Minsk World – миллион возможностей и лучшие условия покупки!

Буквально пару дней в комплексе действуют ЛЕТНИЕ ЦЕНЫ и сразу несколько акций! Выбирайте ту, что подходит именно вам!

Акция "Дарим скидку 5%"

Участники акции получают скидку 5% в случае покупки квартир-студий площадью до 32 м2 во всех строящихся домах, сдача которых запланирована на 2021, 2022 и 2023 год.

Цена со скидкой составит всего от 2100 рублей за квадратный метр!

А покупатели жилья в домах "Бостон", "Калининград" и "Марракеш" получают скидку 3% на квартиры площадью свыше 32 м2 и 5% при покупке студий до 32 м2. Поторопитесь! Эти новостройки поступили в продажу в августе, а значит вы сможете выбрать самый лучший вариант и приобрести его с двойной выгодой!

Обратите внимание, что дома "Калининград" и "Марракеш" практически готовы, срок их сдачи запланирован на осень 2021 года!

Дом "Бостон" в квартале "Северная Америка"

Дом "Калининград" в квартале "Евразия"

Дом "Марракеш" в квартале "Африка"

Как выглядит скидка 5% в денежном выражении? Давайте посчитаем. Если квартира стоит BYN75 тыс., то 5%-ная скидка составляет BYN3,7 тыс. За эти деньги можно купить мебель или строительные материалы!

Не упускайте свою выгоду!

Акция "Лови момент! Переезжай в новостройку!"

Клиент, участник Акции, получает скидку на покупку квартиры в Minsk World – 100 базовых величин или 2900 рублей. Стать участником акции и получить скидку можно, если продать свою старую квартиру через агентства недвижимости, которые являются партнерами застройщика, и до 31 августа предоставить застройщику справку, которая подтвердит факт продажи и оплаты риэлтерских услуг.

Полный список агентств-партнеров можно найти здесь. Пользоваться справкой может не только собственник квартиры, но и его близкие родственники – муж, жена, отец, сын, дочь, брат и сестра.

Хотите жить в таком доме? Так чего же вы ждете!

Акция для автовладельцев

Покупая квартиру в Minsk World и место на паркинге на улице Германовская 7, вы получаете существенную СКИДКУ при покупке квартиры в определенных домах, срок сдачи которых запланирован до конца 2021 года.

Столько выгодных предложений вы еще нигде не встречали! Позвоните по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465 и купите квартиру своей мечты! Все знакомые обязательно порадуются вашей выгодной покупке!

Наше предложение доступно не только столичным жителям! Региональные менеджеры по продажам работают в 47 городах страны. Ждем вас!

Паркинг на улице Германовская,7 – отличное место для вашей машины!

Почему Minsk World - это идеальный вариант для инвестиций?

1. Надежность

Компания работает на белорусском рынке более 15 лет и уже реализовала в Минске такие известные проекты как "Маяк Минска" и "Парк Челюскинцев". Это значит, что вы без сомнений можете вложить свои деньги в строительство жилья и получить выгоду.

Когда дом будет готов, в квартире можно сделать ремонт и жить самому или сдавать ее в аренду. Если ваши планы изменятся, недвижимость можно продать, ведь после завершения строительства дома, а тем более комплекса, цена квадратного метра ощутимо вырастет.

МК "Парк Челюскинцев"

МК "Маяк Минска"

2. Транспортная доступность

Комплекс возводится в пешей доступности от двух станций метро: "Аэродромная" еще строится и скоро будет сдана, "Ковальская Слобода" уже работает. Возле каждого квартала есть остановки наземного транспорта, а границы комплекса очерчивают две важные транспортные магистрали Минска – улица Кижеватова и Аэродромная.

Только посмотрите, как удобно!

3. Социальная инфраструктура

В комплексе запроектированы 7 школ и 13 детских садов, больницы и медицинские центры, магазины и кафе, спортивные-залы и фитнесс-клубы. Экономическим центром станет Деловой квартал МФЦ и торгово-развлекательный центр Mara Mall. Также здесь появится большой парк, где можно будет проводить время наедине с собой, с друзьями и всей семьей.

Таким будет Деловой квартал МФЦ

Возле каждого дома уже есть детские и спортивные площадки, парковки для велосипедов и зоны отдыха. Кварталы строятся по принципу "территория без машин", а значит все парковки вынесены на периферию.

Самые современные детские площадки для вашего ребенка

Здесь можно заниматься спортом всей семьей

4. Комфорт

Важный момент, который отметят и покупатели квартиры, и арендаторы – сочетание удобства и стиля внутри каждого дома. Здесь хочется находится и наслаждаться продуманным до мелочей комфортом!

Каждую новостройку можно описать так: два сквозных входа с уровня земли, дизайнерские лобби с местом для консьержа, зоной отдыха и санитарной комнатой, скоростные лифты, панорамные окна и свободная планировка.

Лобби дома "Прага"

Лобби дома "Лос-Анджелес"

5. Выгодные условия

В комплексе действуют акции и скидочные предложения.

Купить квартиру в Minsk World можно:

· За собственные средства

· В рассрочку до 100 месяцев

· С привлечением кредита

Хватит сомневаться! Выбирайте квартиру и удобный вариант оплаты!

Вы можете обсудить все вопросы с нашими менеджерами по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

А лучше приходите в офисы продаж рядом со ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (БЦ Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. П. Мстиславца, 11 (ТРЦ Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Наши региональные менеджеры по продажам работают в 47 городах страны: Брест, Барановичи, Пинск, Иваново, Витебск, Новополоцк, Верхнедвинск, Докшицы, Орша, Барань, Болбасово, Дубровно, Лепель, Полоцк, Чашники, Толочин, Гомель, Жлобин, Мозырь, Речица, Светлогорск, Чечерск, Петриков, Калинковичи, Гродно, Лида, Новогрудок, Слоним, Дятлово, Кореличи, Могилев, Бобруйск, Кировск, Быхов, Шклов, Костюковичи, Логойск, Чаусы, Жодино, Борисов, Заславль, Молодечно, Клецк, Слуцк, Солигорск, Несвиж, Фаниполь. У них вы можете получить профессиональную консультацию, выбрать квартиру и заключить договор!

До завершения летних цен и акций осталось совсем мало времени! На рынке всегда выигрывает тот, кто принимает правильные решения вовремя! Это можете быть вы!

Minsk World – выгодные инвестиции в счастливое будущее!

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