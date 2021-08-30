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30 августа 2021, 09:00

Горячая акция скоро закончится! Осталось 2 дня! Цена со скидкой – от 2100 рублей за квадрат! Торопитесь инвестировать с Minsk World!

Хотите найти свою идеальную квартиру? Присмотритесь к многофункциональному комплексу Minsk World!

Проект сочетает в себе развитую инфраструктуру, транспортную доступность и выгодные цены. Вы можете не только купить недвижимость для себя и близких, но и выгодно вложить свои деньги! У каждого клиента Minsk World – миллион возможностей и лучшие условия покупки!

Буквально пару дней в комплексе действуют ЛЕТНИЕ ЦЕНЫ и сразу несколько акций! Выбирайте ту, что подходит именно вам!

Акция "Дарим скидку 5%"

Участники акции получают скидку 5% в случае покупки квартир-студий площадью до 32 м2 во всех строящихся домах, сдача которых запланирована на 2021, 2022 и 2023 год.

Цена со скидкой составит всего от 2100 рублей за квадратный метр!

А покупатели жилья в домах "Бостон", "Калининград" и "Марракеш" получают скидку 3% на квартиры площадью свыше 32 м2 и 5% при покупке студий до 32 м2. Поторопитесь! Эти новостройки поступили в продажу в августе, а значит вы сможете выбрать самый лучший вариант и приобрести его с двойной выгодой!

Обратите внимание, что дома "Калининград" и "Марракеш" практически готовы, срок их сдачи запланирован на осень 2021 года!

Дом "Бостон" в квартале "Северная Америка"
Дом "Бостон" в квартале "Северная Америка"

Дом "Калининград" в квартале "Евразия"
Дом "Калининград" в квартале "Евразия"

Дом "Марракеш" в квартале "Африка"
Дом "Марракеш" в квартале "Африка"

Как выглядит скидка 5% в денежном выражении? Давайте посчитаем. Если квартира стоит BYN75 тыс., то 5%-ная скидка составляет BYN3,7 тыс. За эти деньги можно купить мебель или строительные материалы!

Не упускайте свою выгоду!

Акция "Лови момент! Переезжай в новостройку!"

Клиент, участник Акции, получает скидку на покупку квартиры в Minsk World100 базовых величин или 2900 рублей. Стать участником акции и получить скидку можно, если продать свою старую квартиру через агентства недвижимости, которые являются партнерами застройщика, и до 31 августа предоставить застройщику справку, которая подтвердит факт продажи и оплаты риэлтерских услуг.

Полный список агентств-партнеров можно найти здесь. Пользоваться справкой может не только собственник квартиры, но и его близкие родственники – муж, жена, отец, сын, дочь, брат и сестра.

Хотите жить в таком доме? Так чего же вы ждете!
Хотите жить в таком доме? Так чего же вы ждете!

Акция для автовладельцев

Покупая квартиру в Minsk World и место на паркинге на улице Германовская 7, вы получаете существенную СКИДКУ при покупке квартиры в определенных домах, срок сдачи которых запланирован до конца 2021 года.

Столько выгодных предложений вы еще нигде не встречали! Позвоните по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465 и купите квартиру своей мечты! Все знакомые обязательно порадуются вашей выгодной покупке!

Наше предложение доступно не только столичным жителям! Региональные менеджеры по продажам работают в 47 городах страны. Ждем вас!

Паркинг на улице Германовская,7 – отличное место для вашей машины!
Паркинг на улице Германовская,7 – отличное место для вашей машины!

Почему Minsk World - это идеальный вариант для инвестиций?

1. Надежность

Компания работает на белорусском рынке более 15 лет и уже реализовала в Минске такие известные проекты как "Маяк Минска" и "Парк Челюскинцев". Это значит, что вы без сомнений можете вложить свои деньги в строительство жилья и получить выгоду.

Когда дом будет готов, в квартире можно сделать ремонт и жить самому или сдавать ее в аренду. Если ваши планы изменятся, недвижимость можно продать, ведь после завершения строительства дома, а тем более комплекса, цена квадратного метра ощутимо вырастет.

МК "Парк Челюскинцев"
МК "Парк Челюскинцев"

МК "Маяк Минска"
МК "Маяк Минска"

2. Транспортная доступность

Комплекс возводится в пешей доступности от двух станций метро: "Аэродромная" еще строится и скоро будет сдана, "Ковальская Слобода" уже работает. Возле каждого квартала есть остановки наземного транспорта, а границы комплекса очерчивают две важные транспортные магистрали Минска – улица Кижеватова и Аэродромная.

Только посмотрите, как удобно!
Только посмотрите, как удобно!

3. Социальная инфраструктура

В комплексе запроектированы 7 школ и 13 детских садов, больницы и медицинские центры, магазины и кафе, спортивные-залы и фитнесс-клубы. Экономическим центром станет Деловой квартал МФЦ и торгово-развлекательный центр Mara Mall. Также здесь появится большой парк, где можно будет проводить время наедине с собой, с друзьями и всей семьей.

Таким будет Деловой квартал МФЦ
Таким будет Деловой квартал МФЦ

Возле каждого дома уже есть детские и спортивные площадки, парковки для велосипедов и зоны отдыха. Кварталы строятся по принципу "территория без машин", а значит все парковки вынесены на периферию.

Самые современные детские площадки для вашего ребенка
Самые современные детские площадки для вашего ребенка

Здесь можно заниматься спортом всей семьей
Здесь можно заниматься спортом всей семьей

4. Комфорт

Важный момент, который отметят и покупатели квартиры, и арендаторы – сочетание удобства и стиля внутри каждого дома. Здесь хочется находится и наслаждаться продуманным до мелочей комфортом!

Каждую новостройку можно описать так: два сквозных входа с уровня земли, дизайнерские лобби с местом для консьержа, зоной отдыха и санитарной комнатой, скоростные лифты, панорамные окна и свободная планировка.

Лобби дома "Прага"
Лобби дома "Прага"

Лобби дома "Лос-Анджелес"
Лобби дома "Лос-Анджелес"

5. Выгодные условия

В комплексе действуют акции и скидочные предложения.

Купить квартиру в Minsk World можно:

· За собственные средства

· В рассрочку до 100 месяцев

· С привлечением кредита

Хватит сомневаться! Выбирайте квартиру и удобный вариант оплаты!

Вы можете обсудить все вопросы с нашими менеджерами по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

А лучше приходите в офисы продаж рядом со ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (БЦ Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. П. Мстиславца, 11 (ТРЦ Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Наши региональные менеджеры по продажам работают в 47 городах страны: Брест, Барановичи, Пинск, Иваново, Витебск, Новополоцк, Верхнедвинск, Докшицы, Орша, Барань, Болбасово, Дубровно, Лепель, Полоцк, Чашники, Толочин, Гомель, Жлобин, Мозырь, Речица, Светлогорск, Чечерск, Петриков, Калинковичи, Гродно, Лида, Новогрудок, Слоним, Дятлово, Кореличи, Могилев, Бобруйск, Кировск, Быхов, Шклов, Костюковичи, Логойск, Чаусы, Жодино, Борисов, Заславль, Молодечно, Клецк, Слуцк, Солигорск, Несвиж, Фаниполь. У них вы можете получить профессиональную консультацию, выбрать квартиру и заключить договор!

До завершения летних цен и акций осталось совсем мало времени! На рынке всегда выигрывает тот, кто принимает правильные решения вовремя! Это можете быть вы!

Minsk World – выгодные инвестиции в счастливое будущее!

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