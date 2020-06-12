Горячая линия по вопросам незаконного увольнения работников заработала в ФПБ

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Федерации профсоюзов Беларуси с 12 июня начала работу горячая телефонная линия по вопросам незаконного увольнения работников, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФПБ.

Позвонить на нее можно по телефону 8017-203-82-94 с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00.

"Обратиться на горячую линию может каждый, кто посчитал, что его уволили либо пригрозили ему увольнением без законных оснований. Профсоюзные юристы будут детально разбираться в каждой ситуации. Можно обратиться за помощью и в районные объединения профсоюзов или заполнить электронное обращение к юристу на интернет-портале ФПБ", - рассказала начальник главного управления юридической работы и правового обеспечения Федерации профсоюзов Беларуси Марина Лазарь.

С 15 июня такие профсоюзные горячие линии заработают во всех регионах страны. В Брестское областное объединение профсоюзов можно позвонить по номеру 80162-21-56-43, в Витебское - 80212-26-18-89, Гомельское - 80232-32-90-85, Гродненское - 80152-62-44-54, Минское - 8017-323-39-23, Могилевское - 80222-65-34-95, в Минское городское объединение профсоюзов - 8017-356-89-37.

Профсоюзные горячие телефонные линии по вопросам незаконного увольнения работников будут работать как часть мониторинга правильности применения обновленного Трудового кодекса, который вступил в силу в январе этого года.

В пресс-службе отметили, что изменения в ТК, инициированные Федерацией профсоюзов, касались в том числе вопросов заключения контрактов. В частности это продление контракта с добросовестными работниками на максимальный срок. Так, по закону, если стороны решили продолжить трудовые отношения, то продление контракта в пределах пятилетнего срока его действия с добросовестным работником осуществляется на максимальный срок. По его истечении новый контракт подписывается на срок не менее трех лет.

Кроме того, в Трудовой кодекс внесена норма, что профсоюз имеет право участвовать в обсуждении условий контракта работника. Она направлена на то, чтобы не допустить ущемления прав за счет не включения в контракт гарантий, предоставленных работнику законодательством, коллективным договором.-0-