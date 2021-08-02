Горячая пора в Minsk World! Успейте купить квартиру по старым ценам с двойной выгодой!

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Понедельник, 2 августа 2021
Минск Переменная облачность +20°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
11:09 В Славгородском районе на проезжую часть из грузовика высыпалась тонна зерна Регионы
11:09 В Шарковщинском районе трое мужчин похитили водонапорную башню Происшествия
11:05 Хренин: силы спецопераций - элита и гордость Вооруженных Сил Беларуси Общество
11:00 В Новогрудском районе из-за детской шалости с огнем сгорела 60-тонная скирда сена Происшествия
10:58 В Минске за выходные задержаны 22 нетрезвых водителя Регионы
10:57 Французский стрелок Жан Кикампуа стал олимпийским чемпионом в стрельбе из пистолета Спорт
10:54 Тимановская вместо помощи своей команде устроила хайп там, где его не могло быть - Новиков Общество
10:52 Программное выступление Президента должно стать методическим руководством для каждого - Щекин Общество
10:45 В Украине из-за непогоды обесточено более 500 населенных пунктов В мире
10:44 Белорус Юрий Щербацевич вышел в финал олимпийского турнира по стрельбе Спорт
10:36 Гомельчанин получил ожоги при попытке потушить пожар в гараже Происшествия
10:34 Футболисты сборной Беларуси в сентябре сыграют в Казани Спорт
10:29 Авиация МЧС Беларуси продолжает ликвидировать пожар в районе турецкого Мармариса Общество
10:28 Пленэр по изготовлению декоративных скульптур из камня пройдет в Столбцах Культура
10:26 В Беларуси за выходные в ДТП погибли 5 человек Происшествия
10:18 "Бобруйскагромаш" планирует поставить крупную партию техники в Польшу Экономика
10:18 "Краснодар" Виктора Гончаренко проиграл футболистам "Химок" в чемпионате России Спорт
10:11 Под Лидой фура переехала лежавшего на дороге мужчину Происшествия
10:06 В Браславском районе легковушка врезалась в дерево - два человека госпитализированы Происшествия
09:58 В Жлобинском районе легковушка врезалась в столб - водитель и пассажир в больнице Происшествия
09:54 В Полтавской области в результате ДТП пострадали 10 человек, в том числе 6 детей В мире
09:51 В Витебской области автомобиль насмерть сбил велосипедистку Происшествия
09:39 В Полоцком районе горел дачный дом Происшествия
09:31 Олимпийская бронза Максима Недосекова поможет развитию юных спортсменов Витебска Спорт
09:26 Медовый спас отпразднуют на Голубой кринице в Славгородском районе 13 и 14 августа Афиша
09:16 Минское "Динамо" не удержало победу над "Слуцком" в матче чемпионата Беларуси Спорт
09:12 ВОЗ: в странах без вакцин увеличиваетcя риск появления новых штаммов В мире
09:11 Положение о консервации госимущества утверждено в Беларуси Экономика
09:04 Начальник генштаба ВС Казахстана прибыл в Беларусь с официальным визитом Общество
09:02 Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидает более 1,7 тыс. фур Общество
Все новости
Все новости
Общество
02 августа 2021, 09:00

Горячая пора в Minsk World! Успейте купить квартиру по старым ценам с двойной выгодой!

Только для вас ЛУЧШИЕ АКЦИИ этого лета! Покупайте квартиру мечты выгодно!

Лето – идеальное время для покупки в многофункциональном комплексе Minsk World! Застройщик предлагает клиентам столько горячих акций и скидок, что глаза разбегаются!

Обратите внимание, что только до 31 августа в комплексе действуют старые цены! Это значит, что вы можете купить квартиру до осеннего подорожания с применением одного или нескольких акционных предложений и получить двойную или даже тройную выгоду!

1. Акция "Лови момент! Переезжай в новостройку!"

Клиент, участник Акции, получает скидку на покупку квартиры в Minsk World – 100 базовых величин или 2900 рублей.

Вы станете участником Акции и получите скидку, если вы продадите свою старую квартиру через агентства недвижимости, которые являются партнерами застройщика, и до 31 августа предоставите застройщику справку, подтверждающую факт продажи.

Полный список агентств-партнеров находится ЗДЕСЬ. Воспользоваться справкой может не только собственник квартиры, но и его близкие родственники – муж, жена, отец, сын, дочь, брат и сестра.

Переезжайте из старой квартиры в шикарный яркий дом!
Переезжайте из старой квартиры в шикарный яркий дом!

2. Акция "Приятный бонус"

С 28 июля по 15 августа клиент получает скидку 1% на покупку определенных квартир в домах "Сан-Франциско", "Квебек", "Ванкувер", "Монреаль", "Новый Орлеан", "Александрия", "Касабланка", "Гонконг", "Токио", "Киото", "Москва", "Вальс", "Твист", "Танго", "Сочи", "Валенсия" (квартиры площадью 60 кв.м), "Санкт-Петербург" (квартиры площадью 60-66 кв. м.).

Дом "Сан-Франциско" ждет вас
Дом "Сан-Франциско" ждет вас

3. Акция для автовладельцев

Скидку до 150 евро за квадратный метр получает каждый клиент при покупке машино-места в паркинге по улице Германовская,7. В акции участвует сразу несколько новостроек: "Ницца", "Токио", "Лос-Анджелес", "Нью-Йорк", "Киото", "Копенгаген", "Стамбул", "Каир", "Вильнюс", "Екатеринбург", "Флоренция", "Глазго", "Лас Вегас", "Таллин", "Тбилиси", "Ереван", "Канны", "Монако", "Полька", "Вена", "Мумбаи", "Бангкок", "Стокгольм", "Осло" или "Баку"?

А при покупке определенных квартир площадью свыше 55 квадратных метров в готовом элитном доме "Волна" - машино-место в подарок!

Машино-место в паркинге – выбор лучшего автовладельца
Машино-место в паркинге – выбор лучшего автовладельца

Обратите внимание, что акции не отменяют действия друг друга, а суммируются со всеми предложениями, которые действуют на данный момент!

Подробности можно узнать по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Готовые дома "Прага" и "Варшава" - отличный вариант, если не хочется ждать
Готовые дома "Прага" и "Варшава" - отличный вариант, если не хочется ждать

Главные характеристики многофункционального комплекса Minsk World – это транспортная доступность и развитая инфраструктура.

В вашем распоряжении будут остановки наземного транспорта и сразу две станции метро – "Ковальская Слобода" уже работает, а "Аэродромная" строится прямо в границах комплекса. На машине быстро добраться в центр и в сторону МКАДа позволяют важные транспортные магистрали столицы – улица Аэродромная и Кижеватова.

Границы комплекса очерчивают улицы Аэродромная и Кижеватова
Границы комплекса очерчивают улицы Аэродромная и Кижеватова

Каждый квартал комплекса – особая территория, созданная с учетом всех требований по благоустройству территории. Возле каждого дома – современные спортивные и детские площадки, велодорожки и зоны выгула домашних животных.

Современные детские площадки возле каждого дома
Современные детские площадки возле каждого дома
Удобная среда для занятий спортом
Удобная среда для занятий спортом
По всему комплексу появятся велодорожки
По всему комплексу появятся велодорожки
Коммерческие помещения на первых этажах некоторых домов
Коммерческие помещения на первых этажах некоторых домов

В комплексе уже возводятся 7 школ и 13 детских садов, это значит, что одно или сразу несколько учреждений образования будут в пешей доступности. Тоже самое касается поликлиник и медицинских центров, кафе и магазинов, аптек и спортивных залов.

Один детский сад уже работает в комплексе
Один детский сад уже работает в комплексе

Центром притяжение Minsk World станет Деловой квартал МФЦ и торгово-развлекательный центр Mara Mall. Здесь смогут отдыхать и работать сотни белорусов и иностранцев.

Деловой квартал МФЦ и ТРЦ Mara Mall
Деловой квартал МФЦ и ТРЦ Mara Mall

Также в центре комплекса запроектирован большой парк с фонтанами, зонами отдыха и выгула домашних животных. Здесь можно будет провести время с семьей, с друзьями или даже наедине с собой.

Каждый дом многофункционального комплекса Minsk World создается не только красивым, но и комфортным. Безбарьерные входы, дизайнерское лобби с местом для консьержа, зоной отдыха и санитарной комнатой, комфортные лифты OTIS, свободные планировки и панорамные окна с детскими замками безопасности – все это характеристики новостроек в Minsk World.

Лобби дома "Лос-Анджелес"
Лобби дома "Лос-Анджелес"
Лобби дома "Варшава"
Лобби дома "Варшава"

Купить здесь квартиру просто еще и потому, что застройщик предлагает удобные условия:

· Скидки при 100% оплате

· Рассрочка от 12 до 100 месяцев с первоначальным взносом от 10% в зависимости от выбранного дома

· Специальные кредитные программы: ОАО "Белинвестбанк" предлагает кредиты от 12,87%, ОАО "Банк БелВЭБ" - от 16,9%

Купить квартиру или коммерческое помещение в многофункциональном комплексе Minsk World можно в офисах продаж в Минске у ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Предложение доступно не только столичным жителям! Наши региональные менеджеры по продажам работают в 47 городах страны: Брест, Барановичи, Пинск, Иваново, Витебск, Новополоцк, Верхнедвинск, Докшицы, Орша, Барань, Болбасово, Дубровно, Лепель, Полоцк, Чашники, Толочин, Гомель, Жлобин, Мозырь, Речица, Светлогорск, Чечерск, Петриков, Калинковичи, Гродно, Лида, Новогрудок, Слоним, Дятлово, Кореличи, Могилев, Бобруйск, Кировск, Быхов, Шклов, Костюковичи, Мстиславль, Чаусы, Жодино, Борисов, Заславль, Молодечно, Клецк, Слуцк, Солигорск, Несвиж, Фаниполь. У них вы можете получить профессиональную консультацию, выбрать квартиру и заключить договор!

Станьте частью нашей дружной команды, заполните Анкету на сайте bir.by и вышлите на адрес personal@bir.by.

Многофункциональный комплекс Minsk World – лучшее место для жизни!

Размещение рекламы на БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
бренды жилье компании Минск строительство
Новости рубрики Общество
Фото из архива Хренин: силы спецопераций - элита и гордость Вооруженных Сил Беларуси
Фото из архива Тимановская вместо помощи своей команде устроила хайп там, где его не могло быть - Новиков
Николай Щекин. Фото из личного архива Программное выступление Президента должно стать методическим руководством для каждого - Щекин
Фото МЧС Авиация МЧС Беларуси продолжает ликвидировать пожар в районе турецкого Мармариса
Фото Владимира Блинова, ИА "Ваяр" Начальник генштаба ВС Казахстана прибыл в Беларусь с официальным визитом
Фото из архива Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидает более 1,7 тыс. фур
Главное
Максим Недосеков Белорус Максим Недосеков завоевал олимпийскую бронзу в прыжках в высоту
В Беларуси намолочено более 3,3 млн т зерна нового урожая
Около 29 тыс. абитуриентов наберут на бюджетное обучение в высшие учебные заведения Беларуси
Горячая пора в Minsk World! Успейте купить квартиру по старым ценам с двойной выгодой!
Топ-новости
Белорус Юрий Щербацевич вышел в финал олимпийского турнира по стрельбе
Программное выступление Президента должно стать методическим руководством для каждого - Щекин
Хренин: силы спецопераций - элита и гордость Вооруженных Сил Беларуси
Литвинчук и Худенко вышли в полуфинал олимпийской регаты в гонках байдарок-двоек на дистанции 500 м
Олимпийская бронза Максима Недосекова поможет развитию юных спортсменов Витебска
Начальник генштаба ВС Казахстана прибыл в Беларусь с официальным визитом
Авиация МЧС Беларуси продолжает ликвидировать пожар в районе турецкого Мармариса
За сутки в Беларуси зарегистрированы 958 пациентов с COVID-19, выписаны 1169
Олег Юреня вышел в полуфинал олимпийской регаты в гонках байдарок на 1000 м
Посольство Беларуси рекомендует воздержаться от посещения районов Турции с лесными пожарами
БПЦ рассматривает вопрос получения священниками дополнительного педагогического образования
Повышаются некоторые размеры пенсий и детские пособия – что еще изменится в августе
"Большой разговор с Президентом" ждут все белорусы - сенатор
Санэпидслужба обновила список мест, где ограничено или запрещено купание
РЕПОРТАЖ: Путешествие к радимичам под звуки флейты и волынки
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Олимпиада в Токио Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.