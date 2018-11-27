Горячие линии помощи пожилым создадут с 1 декабря в каждом районном комитете БРСМ

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 1 декабря в каждом районном комитете БРСМ будут созданы горячие линии помощи пожилым людям, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Александра Гончарова.

Республиканская благотворительная акция БРСМ "Мы выбираем помощь пожилым людям!" проводится на протяжении года. "В каждом территориальном комитете БРСМ с 1 декабря будут созданы горячие линии, которые будут работать в зимний период с 9.00 до 18.00. Если пожилым людям нужна помощь в расчистке снега, колке дров и многом другом, они могут обращаться на горячую линию, и волонтеры помогут им", - сказала Александра Гончарова.

Кроме того, будет обновлена информация по спискам закрепленных за территориальными комитетами БРСМ одиноко проживающих пожилых людей и ветеранов Великой Отечественной войны. "Мы постараемся, чтобы волонтерские отряды "Доброго сердца" совместно с представителями молодежных отрядов охраны правопорядка, студенческих отрядов посетили отдаленные уголки страны и проверили, в каких условиях проживают пожилые люди, в каком состоянии находится отопительное оборудование, исправно ли печное отопление. С 1 декабря каждый регион активизирует работу в этом направлении", - добавила секретарь ЦК БРСМ.-0-