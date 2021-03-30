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30 марта 2021, 09:00

Горячие цены на тропический "Бора-Бора"! Квадратный метр в новом доме Minsk World – от 2260 рублей

До конца весенней АКЦИИ осталось 2 дня! Только до 31 марта СКИДКА всем клиентам при единовременной оплате составит до 60 евро за квадратный метр!

Романтичный остров Бора-Бора пользуется большой популярностью у влюбленных пар и молодоженов. Тишина, спокойствие и уют привлекают туристов со всего мира.

Дом "Бора-Бора" в квартале "Тропические острова" многофункционального комплекса Minsk World в отличие от курорта в Тихом океане подойдет и понравится всем: семьям с детьми и без них, пенсионерам и холостякам, студентам и бизнесменам. Здесь есть все необходимое для комфортной жизни, а условия оплаты такие, что купить квартиру может каждый!

Застройщик предлагает рассрочку до 100 месяцев, а первый взнос – всего 10% от общей стоимости квартиры. Переехать на Бора-Бора еще легче, чем кажется!

Выбирайте и бронируйте квартиру в многофункциональном комплексе Minsk World на сайте bir.by или по телефону 7675. Также для связи доступны городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Девиз жителей Бора-Бора – "жизнь без лишних беспокойств" - с удовольствием позаимствуют и жильцы одноименного дома. Транспортная доступность и собственная инфраструктура, квартиры со свободной планировкой и панорамными окнами – вот основные характеристики новостройки. Забота о жильцах в Minsk World начинается на стадии планирования строительных работ, поэтому здесь будет удобно жить и работать, отдыхать и развлекаться, заниматься спортом и саморазвитием.

Что еще нужно, чтобы получать удовольствие от жизни? Торговые и административно-торговые помещения на первом и втором этажах!

Такое соседство будет выгодным и жильцам дома, и владельцам помещений. Первые получат в свое распоряжение кафе, магазины, салоны красоты и прочие объекты сферы услуг. Вторые смогут развивать стабильный бизнес, ведь в новостройке гарантирована высокая проходимость, а значит и доход!

Коммерческая недвижимость в доме "Бора-Бора" это:

1. Торговые помещения на 1 этаже

· Высота потолков – 4,3 метра

· Отдельные входы с улицы

2. Торгово-административные помещения на 2 этаже

· Высота потолков – 3,6 метра

· Открытые террасы

· Эксплуатируемая кровля

Дом "Бора-Бора" - второй слева
Дом "Бора-Бора" - второй слева

При покупке недвижимости клиент получает бесплатную первичную консультацию от дизайнеров застройщика – команды Dana Interior Design, а также самую лучшую скидку на покупку полного пакета услуг.

Квартал "Тропические острова" - это квартал с самыми выгодными ценами в многофункциональном комплексе Minsk World. Все новостройки здесь находятся на этапе котлована, а значит застройщик предлагает самые доступные варианты! "Мальдивы", "Гавайи", "Бали", "Фиджи" и "Барбадос" - широкий выбор для любителей горячих тропиков!

Квартал "Тропические острова" с высоты птичьего полета
Квартал "Тропические острова" с высоты птичьего полета

Ждем вас в офисах продаж в Минске рядом со ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Наши региональные менеджеры есть в 19 городах страны: Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске, Молодечно.

Если вы сами захотите стать частью нашей дружной команды, заполняйте Анкету на сайте bir.by и присылайте на адрес personal@bir.by.

Minsk World – лучшая инвестиция в надежное будущее!

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