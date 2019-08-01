Горячим питанием обеспечены работники всех проверенных ФПБ хозяйств

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Горячим питанием обеспечены работники всех сельскохозяйственных предприятий, которые проверила техинспекция труда ФПБ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе федерации.

Мониторинг проводился до начала массовых уборочных работ и затронул все регионы страны. Технические инспекторы труда Федерации профсоюзов посетили 1245 сельскохозяйственных предприятий, изучили организацию горячего питания для работников, состояние санитарно-бытовых помещений, наличие необходимых средств индивидуальной защиты и др.

"Горячим питанием обеспечены работники всех хозяйств. Для участников жатвы оборудованы места для приема пищи в полевых условиях: закуплены столы, скамейки или стулья. Комбайны, тракторы и автомашины укомплектованы средствами пожаротушения, аптечками первой медицинской помощи", - отметил главный технический инспектор труда ФПБ Павел Манько.

По его словам, в 76 организациях были проблемы с обеспечением работников спецодеждой, обувью и средствами индивидуальной защиты. Работающих душевых с горячим и холодным водоснабжением не оказалось в 24 организациях. В 2018 году, к слову, душевые отсутствовали в 119 организациях.

Всего выявлено 3539 нарушений законодательства об охране труда. Приостановлена эксплуатация 62 единиц неисправного оборудования, механизмов и инструмента. Нанимателям выданы рекомендации с установленными сроками устранения нарушений. Техинспекция труда ФПБ контролирует выполнение этих рекомендаций. "Мы намеренно начали проводить мониторинги за месяц до начала жатвы, чтобы у предприятий было время исправить все недочеты, а работники в безопасных и комфортных условиях могли выполнять свои обязанности", - сказал Павел Манько.

Профсоюзные мониторинги соблюдения правил охраны труда и техники безопасности продолжатся до окончания полевых работ.-0-