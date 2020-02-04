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04 февраля 2020, 09:00

Город, уютный для каждого: в Могилеве прошел креатон для старшеклассников "Першыя ідэі: інклюзія"

1 февраля в Могилеве в рамках социально-образовательного проекта "Першыя" прошел второй региональный креатон для старшеклассников. 130 учеников из Могилева и Могилевской области собрались в бизнес-центре "Атриум", чтобы обсудить важные вопросы инклюзии и предложить свои варианты их решения.

Школьникам демонстрировали видеоролики c выступлениями известных спикеров, посвященные проблемам людей с особенными потребностями. После этого участники разделились на команды и под руководством менторов рассуждали о том, как можно было бы решить похожие вопросы в Беларуси, а затем презентовали свои предложения перед аудиторией.

Первый рассмотренный участниками вопрос: как сделать так, чтобы общество больше узнало про инклюзию? Среди озвученных школьниками идей для его решения - объявить год инклюзии, создать несколько мультфильмов и снять художественные фильмы, где главные герои - люди с ограниченными возможностями. Одна из важных мыслей, которая прозвучала на креатоне, с детства говорить о том, как важно создавать уютное пространство для всех групп общества.

Второй вопрос, который обсуждали участники встречи - что можно совершенствовать в городской жизни, чтобы она стала более комфортной и приспособленной для всех горожан? Школьники предложили открыть кафе с персоналом, который владеет языком жестов, и добавить в меню описания блюд шрифтом Брайля. Также старшеклассники высказались за то, чтобы изучать язык жестов в школе еще с начальных классов. По мнению молодежи, стоит разработать специальный браслет для людей с определенными видами аллергических реакций.

Креатон прошел в творческой атмосфере с большим количеством интерактивных заданий. Участие в нем принимали и подростки с особенностями развития. Чтобы продемонстрировать, что люди с особыми потребностями могут реализовывать собственные проекты и активно участвовать в общественной жизни, на креатоне был представлен проект "Инклюзивный бариста": в зале было развернуто мобильное кафе, где работали люди на инвалидных колясках.

Все предложенные старшеклассниками идеи рассматривали специалисты, представители компании А1 и академического сообщества. Эксперты, в числе которых были Анна Иванова - серебряный призер чемпионата Европы по танцам на колясках, Екатерина Шуляковская - психолог Семейного инклюзив-театра “і”, Александр Авдевич - автор многочисленных проектов в инклюзии, обращали внимание на креативность и новизну предложений, оригинальность и нестандартность решения поставленных вопросов, реалистичность замыслов и возможность их воплощения, а также успешность презентации.

Команды, которые предложили самые удачные и интересные идеи, получили подарки, а все выступающие - полезные рекомендации от экспертов. В конце мероприятия жюри определило лучшего оратора креатона, которым стал ученик 11 класса из Могилева - Павел Ананич.

Региональные креатоны - часть образовательной программы проекта "Першыя", который реализуется компанией А1 при поддержке организаторов конференций TEDxMinsk. Первый креатон прошел в Витебске и стал одним из ярких событий в жизни северной столицы. Похожие креатоны пройдут 15 февраля в Гродно ("Першыя ідэі: тэхналогіі") и 29 февраля в Гомеле ("Першыя ідэі: экалогія"). К каждому мероприятию выйдут эпизоды подкастов "Першыя", речь в которых пойдет о деятельности в сфере технологий и экологии.

"Першыя" - это республиканский конкурс идей, с помощью которых можно изменить окружающий мир, общество или жизнь людей к лучшему. Прием заявок еще продолжается, и предложить свою идею до 8 марта могут ученики 9-11-х классов из всех регионов Беларуси. Каждый участник конкурса на протяжении учебного года разрабатывает свою идею, а для участия в финале будут отобраны десять старшеклассников. Каждый из них получит приз - iPhone Xs, а также под руководством персонального ментора представит свою идею на масштабной молодежной конференции TEDxYouth@Minsk.

Больше подробной информации - на сайте проекта "Першыя" www.generation.A1.by.

Информационный партнер проекта - Белорусское телеграфное агентство.

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