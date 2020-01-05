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05 января 2020, 08:30

Горошек к Новому году, кофе и кукуруза! Покупки к празднику принесли белорусам большие деньги!

Главных победителей 136-го тура игры "Удача в придачу!" наградили в минском гипермаркете "Евроопт" на улице Казимировской
Главных победителей 136-го тура игры "Удача в придачу!" наградили в минском гипермаркете "Евроопт" на улице Казимировской

Кто не верит в новогоднее волшебство? Для тысяч покупателеймагазинов "Евроопт", "Хит!" и онлайн-гипермаркета "Е-доставка" в эти дни чудо действительно случилось: они стали победителями 136-го тура игры "Удача в придачу!" и обладателями денежных призов, а также путешествий на двоих в солнечный Египет!

Первый новогодний розыгрыш призов состоялся 2 января, а уже в субботу, 4 января, главные призы нашли своих обладателей. В минском гипермаркете "Евроопт" на улице Казимировской, 6 победителям были вручены СТАТУСкарты от Статусбанка с выигранными день-ами – так пользоваться крупными суммами будет удобней.

Что интересно, в этот раз фортуна оказалась особенно благосклонна к городу Жлобину - именно туда отправились сразу два суперприза. Богаче на 50 000 рублей стала заведующая аптекой Алеся Трапкачева, а 40 000 рублей выиграла начальник отдела кадров Алена Иванова. Большие деньги достались и минчанкам: мама в декрете Алина Шидловская выиграла 30 000 рублей, а главный бухгалтер Татьяна Жуковская - 20 000 рублей.

А врач-педиатр Людмила Житковская из Клецка стала первой счастливицей, выигравшей путешествие на двоих в Египет!

Жилищный вопрос решил… горошек!

Как решить квартирный вопрос? Можно долго откладывать деньги, отказывая себе во всем, подбирать различные варианты… Или купить горошек к праздничному столу - и неожиданно стать обладателем 50 000 рублей, как вышло у заведующей аптеки Алеси Трапкачевой из города Жлобина в Гомельской области. Вот это подарок получился под новогоднюю елку!

Алеся Трапкачева из Жлобина совсем забыла о купленном к новогоднему столу горошке, пока ей не позвонили с новостью о выигрыше 50 000 рублей!
Алеся Трапкачева из Жлобина совсем забыла о купленном к новогоднему столу горошке, пока ей не позвонили с новостью о выигрыше 50 000 рублей!

- В "Евроопт" мы заходим по необходимости и "товары удачи" берем обычно только те, что нам надо. В этот раз делали покупки с дочкой, взяли горошек и… забыли. Пока нам не позвонили, что мы выиграли 50 000 рублей, - делится своей историей победительница.

Как признается Алеся Трапкачева, в свою победу они с супругом не верят до сих пор. Ведь так им в жизни никогда не везло! Тем не менее, сейчас семье предстоит решить очень важный вопрос: как распорядиться крупной суммой.

Алеся Трапкачева: "Наверное, первым делом, решим жилищный вопрос – он сейчас самый актуальный"
Алеся Трапкачева: "Наверное, первым делом, решим жилищный вопрос – он сейчас самый актуальный"

- Будем серьезно думать… Но, наверное, жилищный вопрос сейчас самый актуальный. Так что, скорее всего, купим квартиру в Жлобине. Эмоции просто невероятные, так все неожиданно и удивительно!

Из съемного - в собственное благодаря пачке кофе

Новогоднее чудо постучалось в двери и к Алене Ивановой, начальнику отдела кадров из Жлобина - она выиграла 40 000 рублей!

Алена Иванова из Жлобина: "Мы с супругом недавно переехали в Минск, работаем на заводе, живем с детьми на съемной квартире. И тут такая новость!"
Алена Иванова из Жлобина: "Мы с супругом недавно переехали в Минск, работаем на заводе, живем с детьми на съемной квартире. И тут такая новость!"

- Играем мы с самого начала, как только игра появилась. Но раньше всегда были такие выигрыши: то 5, то 10 рублей сертификаты. Крупного ничего не было, - рассказывает счастливица.

В магазин "Евроопт" семья заходит частенько и всегда старается прихватить "товар удачи". В этот раз взяли большую пачку кофе, который как раз закончился. Целый килограмм. И теперь у семьи есть шутка: "Говорят, что деньги не пахнут? Неправда, они пахнут кофе!"

- Честно сказать, до сих пор не верится, что так бывает, - улыбается Алена Иванова. - Мы с супругом недавно переехали в Минск, работаем на заводе, живем с детьми на съемной квартире. И тут такая новость! Мама, когда узнала, даже заплакала. Как раз накануне с родителями сидели, пили кофе, купленный в "Евроопт", и обсуждали, как решить жилищный вопрос. Неужели у нас будет своя квартира в Минске? Даже не верится!

Удача… с доставкой на дом!

А вот маме в декретном отпуске Алине Шидловской из Минска, чтобы выиграть 30 000 рублей, даже в магазин идти не пришлось – все нужные покупки она сделала в онлайн-гипермаркете "Е-доставка".

Алина Шидловская из Минска: "Сервис "Е-доставка" очень нравится: курьеры всегда вежливые, продукты качественные и с хорошим сроком годности"
Алина Шидловская из Минска: "Сервис "Е-доставка" очень нравится: курьеры всегда вежливые, продукты качественные и с хорошим сроком годности"

- Закупаемся в основном в "Евроопте" и в "Е-доставке". В последнее время стала чаще заказывать доставку на дом, так как с малышом не очень удобно ходить по магазинам. Сервис очень нравится: курьеры всегда вежливые, продукты качественные и с хорошим сроком годности, - рассказывает молодая мама.

В этот раз в качестве "товаров удачи" Алина Шидловская взяла брокколи и крабовые палочки.

- Что интересно, муж еще напомнил: обязательно возьми что-то из "товаров удачи". И надо же, действительно повезло! Мы так обрадовались, когда нам позвонили с новостью о выигрыше. Как раз планируем сейчас строиться, и эти деньги нам очень кстати!

На счету онлайн-покупателей уже немало выигрышей в игре "Удача в придачу!", в том числе 57 автомобилей, 6 столичных квартир, а также крупные денежные суммы от 30 000 до 120 000 рублей.

Как две банки кукурузы превратились в 20 000 рублей

Минчанка Татьяна Жуковская, которая работает главным бухгалтером, признается, что в "Евроопт" заходит редко. Но иногда, чтобы выиграть, достаточно дать удаче хотя бы один шанс!

Минчанка Татьяна Жуковская: "Живу в общежитии с сыном, и этот выигрыш иначе как чудом не назовешь!"
Минчанка Татьяна Жуковская: "Живу в общежитии с сыном, и этот выигрыш иначе как чудом не назовешь!"

- Купила две банки кукурузы, другие нужные продукты - и так получилось, что выиграла 20 000 рублей. В голове не укладывается, - до сих пор не может поверить счастливица. - Живу в общежитии с сыном, и этот случай иначе как чудом не назовешь!

По словам Татьяна Жуковской, первым делом она позвонила родителям. А потом на победительницу обрушился целый шквал поздравлений.

- Мы были в шоке! Максимум, на что рассчитывала, это сертификат на 10 рублей. А тут такое! Все сказали: будем теперь играть в "Удачу в придачу!". Ведь пока сам с этим не столкнешься, не поверишь до конца!

Пора собирать чемоданы на море!

Врач-педиатр Людмила Житковская из Клецка, что в Минской области, уже в январе отлично отдохнет в пятизвездочном отеле в Египте по системе "все включено". Она стала одним из тех счастливчиков, что выиграли тур на двоих на этот солнечный курорт!

Людмила Житковская из Клецка: "Мы с супругом так любим море! Можно сказать, исполнится наша заветная мечта!"
Людмила Житковская из Клецка: "Мы с супругом так любим море! Можно сказать, исполнится наша заветная мечта!"

- Мне очень приятно, что такая мимолетная покупка принесла столько радости! Уже вовсю с супругом собираемся на отдых. Мы так любим море, можно сказать, исполнится наша заветная мечта! - просто лучилась счастьем Людмила Житковская.

Счастливица не преминула поделиться отпускными планами.

- Надо обязательно успеть посмотреть главные достопримечательности - пирамиды. Покататься на верблюдах. И Красным морем полюбоваться, оно, говорят, очень красивое!

Кому повезет на Старый Новый год?

Новогодний марафон призов продолжается! В 137-м туре игры "Удача в придачу!" победителей снова ждут тысячи призов, включая крупные денежные суммы в 20 000, 30 000, 40 000 и 50 000 рублей.

Уже 14 января будут снова разыграны тысячи денежных призов и путешествия на двоих в солнечный Египет!
Уже 14 января будут снова разыграны тысячи денежных призов и путешествия на двоих в солнечный Египет!

А 20 счастливчиков выиграют путевки на двоих в египетский пятизвездочный отель CHARMILLION CLUB RESORT 5 * по системе "все включено". И великолепно отдохнут на берегу теплого Красного моря уже этой зимой!

Солнце, море и "все включено"! Может быть, именно праздничные покупки перенесут вас этой зимой в пятизвездочный отель на берегу Красного моря?
Солнце, море и "все включено"! Может быть, именно праздничные покупки перенесут вас этой зимой в пятизвездочный отель на берегу Красного моря?

Участвовать в розыгрыше призов будут игровые коды, полученные за покупки в магазинах "Евроопт" и "Хит!", а также онлайн-гипермаркете "Е-доставка" с 30 декабря по 12 января. Так что, закупаясь в праздничному столу, не забудьте про "товары удачи"!

Победителей определят прямо на Старый Новый год - 14 января, в столичном гипермаркете "Евроопт" на Казимировской, 6. Прямую трансляцию можно будет увидеть на телеканале ОНТ, сайте evroopt.by и на официальных страничках "Евроопт" в социальных сетях. Начало розыгрыша – в 18:20.

Впустите сказку в свою жизнь!

Кстати, 4 января в минском ТРЦ "Е-сити" на улице Казимировской, 6 состоялось и награждение победителей конкурса карнавальных костюмов по мотивам сказок из сборника "Любимые зимние сказки". Итоги конкурса подвели 30 декабря – лучшие костюмы определили путем открытого голосования на сайте evroopt.by, а также выбора авторитетного жюри. Финалистам вручили волшебный сборник сказок и новенькие планшеты.

Сегодня в Минске наградили победителей конкурса карнавальных костюмов по мотивам историй из сборника "Любимые зимние сказки"
Сегодня в Минске наградили победителей конкурса карнавальных костюмов по мотивам историй из сборника "Любимые зимние сказки"

Напоминаем, что до 12 января в магазинах "Евроопт" и онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и проходит акция "Любимые зимние сказки", во время которой, собрав 5 фишек, можно приобрести одноименную книгу всего за 9,99 рубля. Одна фишка выдается за каждые 10 рублей в чеке без учета алкогольных и табачных изделий.

Уникальная "живая" книга понравится и детям, и взрослым!
Уникальная "живая" книга понравится и детям, и взрослым!

Книга содержит три новогодние истории: сказки "Снежная королева" и "Щелкунчик и Мышиный король", а также сказку-сюрприз "Новогодние приключения Бонстиков". А при помощи мобильного приложения "Зимние сказки 3D" сразу 25 картинок, включая обложку книги, превращаются в интерактивные игры. Кроме того, приложение содержит три аудиокниги и сборник классических композиций для самостоятельного чтения сказок.

Новый год - это, бесспорно, время чудес. Так что не забывайте про "товары удачи", закупаясь к праздникам. И пусть ваш новый год начнется с большой удачи!

Рекламная игра "Удача в придачу! Тур 136". Срок проведения: 16.12.2019 г. - 05.03.2020 г. ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ТДИ", УНП 192151411. Свидетельство о государственной регистрации №3703 от 03.12.2019 г., выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь. Подробности на сайте evroopt.by или по телефону +375 17 388 76 76.

Рекламная игра "Удача в придачу! Тур 137". Срок проведения: 30.12.2019 г. - 19.03.2020 г. ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ТДИ", УНП 192151411. Свидетельство о государственной регистрации №3718 от 20.12.2019 г., выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь. Подробности на сайте evroopt.by или по телефону +375 17 388 76 76.

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