Горваль: белорусам нужно сплотиться и двигаться дальше

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусам нужно сплотиться и двигаться дальше. Такое мнение высказала журналистам член Постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей Светлана Горваль, передает корреспондент БЕЛТА

"Для нас, белорусов, очень важны наш суверенитет, наши идеи, традиции. Сейчас на диалоговых площадках звучат очень важные вопросы. Что нужно для консолидации общества, что нужно сделать? Белорусы должны гордиться тем, что родились в нашей стране, сплотиться и двигаться дальше", - сказала Светлана Горваль.

Сегодня состоится встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления.

"Этот диалог очень важен. Думаю, замечательно, что это происходит именно сегодня. Что была эта пауза. Мы услышали решение ЕС по поводу нашей страны, услышали весь негатив, - отметила парламентарий. - Лично я жду встречи с Президентом. Это настоящий патриот, настоящий белорус, который любит свою страну, ценит свой народ. И сегодня он произнесет те нужные слова для белорусов, чтобы мы вместе консолидировались как общество".-0-