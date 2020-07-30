Горжусь нашей Беларусью - солдат срочной службы

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Горжусь нашей Беларусью, заявил корреспонденту БЕЛТА солдат срочной службы 391-й артиллерийской базы боеприпасов в городском поселке Бобр Павел Шайтанов.

"Еще студентом Белорусского государственного аграрного технического университета поставил перед собой цель пройти армейскую службу. Для меня это очень важно. Это новый этап в моей жизни, через который, я считаю, обязан пройти каждый настоящий мужчина. И сегодня я служу родине и горжусь нашей Беларусью", - сказал Павел Шайтанов.

Во время учебы молодой человек активно участвовал в общественной жизни университета, проявил себя в проектах и программах БРСМ, реализовал свой творческий потенциал, в том числе на международной арене. В частности, Павел Шайтанов - финалист республиканского конкурса "Студент года - 2018", лауреат республиканских и международных музыкальных конкурсов, участник III Международного фестиваля "Студенческая весна стран БРИКС и ШОС".

"Отрадно, что в студенческие годы я смог реализовать себя как творческую личность. В этом мне помог мой университет и союз молодежи, которые активную, талантливую молодежь замечают и продвигают. Именно благодаря такой поддержке я смог побывать в разных странах и выступить на масштабных творческих площадках. На своем личном примере знаю, что возможность реализовать себя в Беларуси есть у каждого молодого человека", - отметил военнослужащий.

Павел Шайтанов подчеркнул, что выборы Президента - важный этап в жизни молодого белорусского государства. "Я обязательно приму участие в голосовании и отдам свой голос за самого достойного кандидата, который выступает в поддержку своего народа, во благо Беларуси и ее надежного будущего, - заявил он. - Я хочу, чтобы у нас и дальше поддерживалась молодежь, чтобы внедрялись инновации, развивалось сельское хозяйство и промышленность. А Беларусь оставалась мирной страной в самом сердце Европы".-0-