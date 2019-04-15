Госатомнадзор направил Литве проект соглашения об обмене информацией в области ядерной безопасности

15 апреля, Сочи /Корр. БЕЛТА/. Департамент по ядерной и радиационной безопасности МЧС Беларуси (Госатомнадзор) направил литовскому регулятору - Государственной инспекции по ядерной безопасности (VATESI) проект соглашения об обмене информацией в области ядерной безопасности. Об этом сообщила журналистам начальник Госатомнадзора Ольга Луговская сегодня на форуме "Атомэкспо" в Сочи, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы направили после долгих взаимодействий очередной вариант нашего соглашения об оперативном реагировании и обмене информацией в области ядерной и радиационной безопасности. Я так понимаю, что наши литовские коллеги должны его рассмотреть и направить нам свое заключение, готовы ли они его подписать", - отметила Ольга Луговская.

По ее словам, взаимодействие на уровне белорусского и литовского регуляторов не прекращается. "Мы стараемся работать без излишней политизации", - сказала начальник Госатомнадзора.-0-