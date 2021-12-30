Госатомнадзор о сотрудничестве с МАГАТЭ и обмене опытом в сфере регулирования ядерной безопасности - интервью

Беларусь системно взаимодействует с ведущими международными организациями в ядерной и радиационной безопасности. Страна планирует подписать рамочную программу сотрудничества с МАГАТЭ на 2022-2027 годы. Налажен и обмен опытом с регулирующими органами других стран. О совместных проектах и планах по развитию международного сотрудничества рассказал в интервью корреспонденту БЕЛТА консультант Госатомнадзора Олег Соболев.

- Беларусь в декабре принимала пост-миссию МАГАТЭ по комплексной оценке регулирующей инфраструктуры ядерной и радиационной безопасности (IRRS). Когда будут подведены окончательные итоги пост-миссии?

- Отмечу, что сама миссия проводилась в 2016 году, а задачей декабрьской пост-миссии был обзор выполнения высказанных тогда рекомендаций и предложений. Эксперты пришли к выводу, что выполнено 22 из 25 данных первоначально рекомендаций, 18 из 20 предложений, что демонстрирует твердую приверженность государства принципам безопасности. Были отмечены положительные практики и успешные направления. Но были обозначены и те вызовы, с которыми нам еще нужно поработать.

Мы вступили в новую фазу - фазу эксплуатации атомной электростанции. Эксперты отметили, что у нас очень хорошие компетенции в части надзора за сооружением БелАЭС, но эксплуатация - вещь иная. В связи с этим пост-миссия МАГАТЭ подготовила еще два новых предложения для нас.

Отчет по итогам пост-миссии, который они нам передали, носит предварительный характер. По процедурам МАГАТЭ он будет дорабатываться в течение трех месяцев в части проверки изложенных в нем фактов и потом нам вышлют окончательную версию. Основные выводы, а также предложения, рекомендации, хорошие практики и направления успешной работы не изменятся.

- Беларусь и МАГАТЭ планируют подписать рамочную программу сотрудничества на 2022-2027 годы. Какие планы у Госатомнадзора по развитию взаимодействия с этой международной организацией?

- Что касается предыдущей рамочной программы сотрудничества, действовал проект международной технической помощи для регулирующего органа в области ядерной и радиационной безопасности - Госатомнадзора. Мы формировали этот проект таким образом, чтобы он соответствовал нашим потребностям в текущий момент. Там есть компоненты, связанные с лицензированием, экспертизой безопасности, надзором, оснащением Информационно-аналитического центра Госатомнадзора, который включен в состав информационно-управляющей системы Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и работает в системе ситуационных кризисных центров для атомной энергетики. Наш центр получает в непрерывном режиме технологические и радиационные параметры с Белорусской атомной электростанции. Мы имеем возможность их анализировать, оперативно получать информацию от других кризисных центров системы. Кроме того, в наш центр поставлялось специализированное программное обеспечение, это необходимый инструментарий для прогнозирования радиологической ситуации.

Если говорить о будущем, то по новой рамочной программе сотрудничества мы рассчитываем на получение технической помощи по линии регулирующего органа. Она будет формироваться с учетом наших потребностей, связанных с регулирующими действиями на этапе эксплуатации атомной электростанции, в том числе с учетом тех выводов, которые мы совсем недавно получили от пост-миссии IRRS.

- Когда заработал первый энергоблок БелАЭС, Беларусь утратила статус страны-новичка. Как это повлияет на международное сотрудничество?

- Да, теперь наша страна эксплуатирует атомную электростанцию, а это уже другой статус. Глобальный режим безопасности работает в обе стороны. И если на этапе развития нашей ядерно-энергетической программы мы очень многое получали от регулирующих органов других стран, то теперь будем делиться своим опытом.

Мы присоединились к системе МАГАТЭ по учету эксплуатационного опыта IRS, но в предыдущем периоде выступали скорее в роли наблюдателей. А сейчас мы уже сами будем делиться информацией. Все анализируют то, что происходит не только у себя, но и в других странах, и таким образом повышают глобальный уровень безопасности, и мы тоже вносим свой вклад. Пост-миссия МАГАТЭ отметила хорошие практики и направления успешной работы у нас в стране, которые возьмут на вооружение другие страны, когда будут проходить наш путь.

Значимая часть сотрудничества выстраивается в двустороннем формате на взаимовыгодной основе. Например, у Венгрии есть действующие блоки АЭС, но они очень заинтересованы в сотрудничестве. У них есть опыт эксплуатации реакторов ВВЭР, построенных еще в советское время, а у нас есть опыт сооружения, в том числе надзорных и регулирующих действий, который очень интересен им сейчас.

Еще один яркий пример - общественные слушания перед принятием важных регулирующих решений, таких как выдача лицензии на эксплуатацию энергоблока №1 Белорусской АЭС. Мы вначале посмотрели, как это делается в других странах. В частности, были наблюдателями на общественных слушаниях в Канаде по поводу возобновления лицензии на следующие 10 лет на одной из АЭС. Затем у нас побывала экспертная миссия МАГАТЭ. Эксперты рассказали, как подобные мероприятия планируются и проводятся в Словакии, Украине и США. Впоследствии мы создали свою нормативную правовую базу и успешно провели наши первые общественные слушания 30 апреля 2021 года. У нас было девять студий, чтобы не собирать всех людей в одном месте в условиях COVID-19. Соблюдались меры дистанцирования, масочный режим, была организована трансляция для журналистов, а также за рубеж - ее смотрели представители 12 стран и организаций. Сейчас уже нас активно приглашают поделиться опытом подготовки и проведения мероприятия.

Госатомнадзор активно использует также формат многостороннего международного сотрудничества. Мы развиваем взаимодействие и в рамках Форума сотрудничества регуляторов (RCF). Там представлены страны-доноры, которые помогают в создании регулирующей инфраструктуры, и страны-получатели. Мы долгое время были получателем помощи, а сейчас уже сами делимся опытом. Еще один пример - Форум органов регулирования стран, эксплуатирующих водо-водяной энергетический реактор (WWER Forum). Это профессиональная площадка для обмена мнениями между регулирующими органами. До недавнего времени мы были наблюдателем, поскольку в нашей стране не было действующего реактора типа ВВЭР. Сейчас инициирован вопрос о смене нашего статуса и получения полноценного членства в этом международном объединении регулирующих органов.

- Расскажите о планах на 2022 год. Ожидаются ли визиты международных экспертов в Беларусь, миссии, партнерские проверки?

- В ближайший год по линии регулирующего органа пока не планируется приглашать миссии Международного агентства по атомной энергии. Как отметили недавно эксперты пост-миссии IRRS, Беларусь пригласила все ключевые миссии МАГАТЭ, которые рекомендованы стране-новичку. В дальнейшем мы будем ориентироваться на наши потребности. Например, если увидим острую необходимость получить консультацию по какому-либо вопросу, связанному с регулирующей инфраструктурой, тогда будем инициировать направление соответствующего запроса от страны в МАГАТЭ. Но в ближайшее время этого не планируется.

В следующем году продолжим тесное взаимодействие с регулирующими органами других стран. У нас заключено порядка 20 соглашений. Сейчас у нас пока нет окончательного графика мероприятий, в начале года у нас будут формироваться планы. Наиболее тесно мы работаем с Ростехнадзором, так как это регулирующий орган страны - поставщика технологий. Ежегодно в конце января - начале февраля проходит административная встреча, на которой мы формируем планы мероприятий по нашему двустороннему сотрудничеству на очередной год. Там мы фиксируем, что будем делать совместно и в какие сроки.

С нашим опытом хотят ознакомиться регулирующие органы других стран, особенно тех, которые сейчас находятся на стадии развития своих новых ядерных энергетических программ. В частности, в настоящее время большой интерес есть со стороны Венгрии и Турции к нашим надзорным мероприятиям и другим регулирующим действиям в отношении энергоблока №2 Белорусской АЭС, который проходит этапы ввода в эксплуатацию.

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