Госатомнадзор разъяснил новые требования к лицензированию в области использования атомной энергии

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госатомнадзор разъяснил новые требования к лицензированию деятельности в области использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения, предусмотренные указом от 5 апреля 2021 года №137, сообщает БЕЛТА.

Функции лицензионного контроля возложены на Госатомнадзор. Кроме того, указом повышаются требования к лицензированию данной деятельности.

Лицензии становятся срочными. "В отношении работ и услуг по проектированию, размещению, сооружению, эксплуатации и выводу из эксплуатации ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов, в том числе отработавших, и эксплуатационных радиоактивных отходов лицензия выдается или продлевается на срок, в течение которого безопасность деятельности либо объекта документально обоснована лицензиатом и подтверждена результатами экспертизы безопасности", - сказали в Госатомнадзоре. В отношении иных работ и услуг в этой области лицензия выдается на срок не более 10 лет с учетом результатов оценки соответствия и экспертизы безопасности.

Указ вступает в силу с 10 октября 2021 года. В связи с этим лицензиаты, которые ведут деятельность на основании специальных разрешений, выданных до вступления документа в силу, обязаны в течение последующих шести месяцев (до 10 апреля 2022 года) обеспечить выполнение лицензионных требований и условий и внести соответствующие изменения в лицензии. Государственная пошлина за это не взимается. Сроки обращения за внесением изменений в лицензии определяются Госатомнадзором. Соответствующий график будет размещен на сайте ведомства до 30 мая.

"В случае несоблюдения этих требований лицензиаты должны приостановить деятельность в данной области. Работа может быть возобновлена после внесения изменений в лицензии в соответствии с указом №137", - подчеркнули в Госатомнадзоре.

Для внесения изменений в лицензии нужно обратиться в Госатомнадзор и представить заявление, копии учредительных документов, копию документа, свидетельствующего о проведении государственной регистрации юридического лица, информацию о выполнении каждого из лицензионных требований и условий.-0-