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13:45
Калининград хочет вернуть белорусские грузы в свои порты
Политика
13:36
В школе в Нижегородской области 44 человека отравились газом
В мире
13:28
"Время ставить амбициозные задачи". Как хотят расширить сотрудничество Беларусь и Калининградская область
Президент
13:25
Беларусь предлагает Калининградской области вместе собирать электробусы
Президент
13:17
Глава МИД Финляндии о встрече с Лукашенко: состоялся очень честный и открытый разговор
Политика
13:16
Вместо гребного канала в Могилеве построят многопрофильный спортивный центр
Регионы
13:10
Белорусский рубль на торгах 25 ноября ослаб к трем основным валютам
Экономика
13:06
Пакет акций Клецкой швейной фабрики выставят на торги в конце декабря
Регионы
13:01
Мошенники в "Одноклассниках" выманивают у пенсионеров данные банковских карт
Происшествия
12:56
Работа нового парламента будет направлена на развитие общества - Николайкин
Общество
12:53
ГАИ рекомендует переобуть машины в зимние шины
Общество
12:48
Безбилетник из Жабинки подрался с кассиром и пытался напасть на милиционера
Происшествия
12:47
Над девочкой подшучивали в школе, а она оказалась умнее Эйнштейна
Калейдоскоп
12:44
В Хойникском районе лиса покусала собак на подворье и бросалась на хозяйку
Происшествия
12:41
Швеции важно открыть весь потенциал сотрудничества с Беларусью - Линде
Политика
12:40
В Полоцке пьяная компания угнала авто
Происшествия
12:35
Депутат: поправки о повышении доступности медпомощи поступят в парламент в ближайшее время
Общество
12:31
Госатомнадзор заинтересован в изучении швейцарского опыта регулирования ядерной безопасности
Общество
12:24
Следователи устанавливают обстоятельства ДТП с шестью пострадавшими в Речицком районе
Происшествия
12:24
В Гомеле предприниматель брал предоплату за поставку дверей и не выполнял договор
Происшествия
12:23
Беларусь и Финляндия имеют действительно хорошие и прагматичные отношения - Пекка Хаависто
Политика
12:21
В Гродненском районе перевернулся самодельный трактор
Происшествия
12:20
Мокрый снег и гололед ожидаются в Беларуси на этой неделе
Общество
12:19
На реках Беларуси начал образовываться лед
Общество
12:15
Иски на Br509 тыс. предъявлены не отработавшим распределение выпускникам в Брестской области
Регионы
12:12
Ученые БГУ с коллегами из 7 стран разработают стройпанели для энергоэффективного жилья
Общество
12:10
Итоги оценки белорусской системы борьбы с отмыванием денег обсуждаются на заседании ЕАГ
Общество
12:08
Лукашенко приглашает шведские и финские компании к реализации проектов в Беларуси
Президент
12:05
Лукашенко: Беларусь заинтересована в выстраивании добрососедских отношений с ЕС
Президент
12:03
Поток грузовиков в пунктах пропуска Гродненской региональной таможни за выходные возрос на 9%
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Общество
25 ноября 2019, 12:31
Госатомнадзор заинтересован в изучении швейцарского опыта регулирования ядерной безопасности
https://atom.belta.by/ru/news_ru/view/gosatomnadzor-zainteresovan-v-izuchenii-shvejtsarskogo-opyta-regulirovanija-jadernoj-bezopasnosti-10471/
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Работа нового парламента будет направлена на развитие общества - Николайкин
ГАИ рекомендует переобуть машины в зимние шины
Депутат: поправки о повышении доступности медпомощи поступят в парламент в ближайшее время
Мокрый снег и гололед ожидаются в Беларуси на этой неделе
На реках Беларуси начал образовываться лед
Ученые БГУ с коллегами из 7 стран разработают стройпанели для энергоэффективного жилья
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Лукашенко: Беларусь заинтересована в выстраивании добрососедских отношений с ЕС
Беларусь предлагает Калининградской области вместе собирать электробусы
Глава МИД Финляндии о встрече с Лукашенко: состоялся очень честный и открытый разговор
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Работа нового парламента будет направлена на развитие общества - Николайкин
Победителем детского "Евровидения-2019" стала Вики Габор из Польши
Мокрый снег и гололед ожидаются в Беларуси на этой неделе
РЕПОРТАЖ: столица детского "Евровидения-2019" глазами журналистов и туристов
Мошенники в "Одноклассниках" выманивают у пенсионеров данные банковских карт
ГАИ рекомендует переобуть машины в зимние шины
В Беларуси увеличат закупку музыкальных инструментов для школ
В Беларуси утвержден национальный эталон в области радиационной безопасности
МЧС выделят более Br2,5 млн для ремонта Ми-8 и покупки авто и квадроциклов
Госатомнадзор заинтересован в изучении швейцарского опыта регулирования ядерной безопасности
"Парк Челюскинцев": детский сад из Японии и акция на квартиры
Ученые БГУ с коллегами из 7 стран разработают стройпанели для энергоэффективного жилья
Диего Марадона поздравил брестское "Динамо" с титулом чемпиона Беларуси
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