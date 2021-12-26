Госавтоинспекция 31 декабря усилит контроль по профилактике пьянства за рулем

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 31 декабря пройдет Единый день безопасности дорожного движения под девизом "Дорога ошибок не прощает", сообщила БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Октябрьского РУВД Минска Ирина Боярчук.

В этот день сотрудники Госавтоинспекции проведут мероприятия, направленные на предупреждение и пресечение фактов управления транспортными средствами водителями, которые находятся в состоянии опьянения, а также предупреждение ДТП с их участием.

Инспекторы ГАИ, а также сотрудники милиции общественной безопасности усилят контроль на дорогах, уделив особое внимание выявлению нетрезвых участников дорожного движения. Наряды ДПС будут приближены к увеселительным заведениям, объектам торговли, в первую очередь работающим в круглосуточном режиме.

Как отметил начальник УВД администрации Октябрьского района Минска Дмитрий Бурдюк, алкогольное опьянение влияет на скорость принятия решения и поведение на дороге, тем самым водитель подвергает опасности не только свою жизнь, но и жизнь других участников дорожного движения.

На дорогах Минска за январь - ноябрь по вине нетрезвых водителей произошло 22 ДТП, в которых погибли четыре человека и 28 получили ранения. В частности, на территории Октябрьского района столицы за 11 месяцев выявлено 153 факта управления транспортными средствами водителями в состоянии алкогольного опьянения.

В стране действует суровая ответственность для водителей, которые позволили себе управлять автомобилем в нетрезвом состоянии. Так, если в выдыхаемом правонарушителем воздухе содержится от 0,3 до 0,8 промилле алкоголя, водителю грозит наказание в виде штрафа в размере 100 БВ (на сегодня это Br2,9 тыс.) и лишения права управления сроком на три года. В случае превышения этого показателя штраф уже будет составлять 200 БВ (Br5,8 тыс.) с лишением права управления на 5 лет. А в случае если водитель в течение года после наложения административного взыскания за такие же нарушения снова садится за руль в состоянии алкогольного опьянения, ему грозит уже уголовная ответственность.

Милиция призывает граждан информировать органы внутренних дел о фактах управления транспортными средствами нетрезвыми водителями. Если вы видите, что за руль садится нетрезвый водитель, то незамедлительно сообщайте об этом по телефону 102 или в дежурную часть УГАИ ГУВД Мингорисполкома по телефону: +375 (17) 222-17-17.-0-