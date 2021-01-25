25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция напоминает автомобилистам, что в условиях гололедицы и тумана спешка недопустима. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Сегодня в столице ожидаются неблагоприятные погодные условия - туман, гололедица, мокрый снег и дождь. В условиях гололедицы и тумана Госавтоинспекция призывает автомобилистов проявлять максимум осторожности и благоразумия. Во время движения водитель и пассажиры должны быть пристегнуты ремнем безопасности. В условиях ограниченной видимости передвигаться следует с включенным ближним светом фар, а перед поездкой очищать стекла и фары от наледи", - рассказали в ГАИ.

Двигаясь в условиях мокрого снега и дождя, необходимо держать дистанцию и выбирать безопасную скорость движения. Спешка в такую погоду недопустима. Не выполняйте необдуманные маневры, тормозите плавно и заранее.

Госавтоинспекция напоминает, что согласно ПДД при участии в дорожном движении с 1 декабря по 1 марта автомобили с технически допустимой массой до 3,5 т включительно, а также автобусы с технически допустимой массой до 5 т должны быть оборудованы зимними шинами.

Пешеходам необходимо обращать внимание на возможное обледенение тротуаров и аккуратно приближаться к краю проезжей части. В темное время суток обязательно обозначать себя световозвращающими элементами.

"Уважаемые участники дорожного движения, будьте взаимовежливы и внимательно следите за дорожной обстановкой. Сотрудники столичной ГАИ всегда рядом и готовы оказать необходимую помощь", - добавили в ГАИ.-0-