Госавтоинспекция просит выбирать сдержанный стиль вождения при наледи на дорогах

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция предупреждает о сложных погодных условиях, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"В связи с выпадением осадков и возможным образованием наледи на дорогах ГАИ Минска напоминает водителям о необходимости соблюдать дистанцию, не совершать резкие маневры, а также заблаговременно сбрасывать скорость из-за увеличения тормозного пути. Чтобы поездка была максимально безопасной, нужно проявлять особое внимание при выезде с второстепенных дорог, проезде перекрестков, пешеходных переходов и дворовых территорий. Не забывайте про обязательное использование ремней безопасности", - отметили в ведомстве.

Пешеходам стоит быть особенно осторожными при пересечении проезжей части. Переходите дорогу только по пешеходным переходам, убедившись, что автомобилисты вас пропускают. Находясь на остановках общественного транспорта, не подходите близко к проезжей части во избежание падения.

В свою очередь сотрудники ГАИ ориентированы на оказание помощи всем участникам дорожного движения, оказавшимся в затруднительной ситуации.-0-