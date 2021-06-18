18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичная Госавтоинспекция рекомендует водителям следить за своим самочувствием в жаркую погоду. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

При повышенной температуре воздуха водители быстрее утомляются, их внимание рассеивается, а реакция значительно ухудшается. У многих может появиться головокружение, вялость, сонливость, что может привести к дорожно-транспортным происшествиям. В связи с этим ГАИ настоятельно рекомендуем контролировать свое самочувствие во время движения, брать с собой холодные напитки и как можно чаще останавливаться для отдыха в тени.

Автолюбителям с повышенным давлением, сердечно-сосудистыми заболеваниями и людям преклонного возраста лучше отказаться от поездок на дальние расстояния. Тем, кто почувствовал недомогание, управлять автомобилем категорически запрещено.

Кроме того, следует следить за системой охлаждения, чтобы не допустить перегрева двигателя автомобиля.

Между тем сотрудники ГАИ нацелены на оказание помощи всем участникам дорожного движения, оказавшимся в затруднительной ситуации.-0-