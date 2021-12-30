Госавтоинспекция: в полосе тумана следует избегать резких торможений, перестроений и обгона

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция предупреждает водителей и пешеходов о неблагоприятных метеорологических явлениях в Беларуси 31 декабря и призывает к повышенной осторожности. Об этом БЕЛТА сообщила старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Партизанского РУВД Минска Кристина Харитончик.

"Завтра в Беларуси метеорологи прогнозируют ухудшение погодных условий, туманы. В связи с этим Госавтоинспекция напоминает: если вы оказались в полосе тумана, не забудьте включить ближний свет фар, увеличить дистанцию до других транспортных средств. Необходимо также выбрать сдержанный тип вождения: избегать резких торможений и перестроений. Кроме того, лучше отказаться от обгона - это один из самых опасных маневров в условиях недостаточной видимости", - подчеркнули в ведомстве.

Правоохранители призывают в туман, а также в темное время суток прикреплять к одежде световозвращающие элементы. "Важно следить за тем, чтобы фликеры были в поле зрения водителей, а не скрывались за вещами или деталями одежды. Необходимо соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными и осторожными, переходить дорогу исключительно в специально предусмотренных для этого местах и с особой осторожностью, заранее убедившись, что автомобили остановились", - обратили внимание в ГАИ.-0-