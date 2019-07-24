Госдума России ратифицировала введение в ОДКБ статусов партнеров и наблюдателей

24 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Госдума России сегодня на пленарном заседании ратифицировала протокол о внесении изменений в Устав Организации Договора о коллективной безопасности, в соответствии с которым в ОДКБ вводятся институты партнерства и наблюдателей, передает корреспондент БЕЛТА.

Представляя документ, заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин отметил, что данными изменениями завершается правовое оформление статусов партнеров и наблюдателей в ОДКБ, которые ранее не были предусмотрены Уставом организации. Эти статусы различаются степенью вовлеченности третьих стран в деятельность ОДКБ. В частности, партнер ОДКБ - это государство или международная организация, разделяющие цели и принципы ОДКБ, желающие установить и развивать с организацией отношения взаимовыгодного сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес с принятием обязательств по участию в практических мероприятиях ОДКБ, в том числе в учениях, проводимых в формате ОДКБ. В свою очередь наблюдатель при ОДКБ - это государство или международная организация, заинтересованные в изучении открытой нормативно-правовой базы, опыта и практики деятельности ОДКБ без принятия обязательств по участию в практических мероприятиях организации.

Александр Панкин подчеркнул, что введение статусов наблюдателей и партнеров позволит упрочить международное сотрудничество ОДКБ. "Пока странами ОДКБ не проводился зондаж возможных наблюдателей и партнеров ОДКБ", - добавил он.

Госдума ратифицировала также еще один протокол о внесении изменений в Устав ОДКБ, который позволяет участвовать в работе Совета коллективной безопасности ОДКБ не только главам государств - членов организации, но и руководителям правительств при условии обладания ими в соответствии с национальными законодательствами необходимыми полномочиями в области обороны и безопасности, аналогичными полномочиями главы государства в данных сферах. Такой протокол принят с учетом проведенной в Армении конституционной реформы, в соответствии с которой главнокомандующим Вооруженными силами страны, наделенным полномочиями принимать решение об их использовании, вместо президента стал премьер-министр.

Нижняя палата российского парламента ратифицировала протокол о внесении изменений в соглашение о правовом статусе ОДКБ. Положениями документа уточняется понятие "представители государств - членов ОДКБ", вводятся должности постоянного и полномочного представителя при ОДКБ (вместо полномочного представителя при ОДКБ) и заместителя генерального секретаря ОДКБ. Протоколом также устанавливаются привилегии и иммунитеты не только для генсека ОДКБ и членов его семьи, но и для его заместителей и членов их семей в объеме, предусмотренном Венской конвенцией о дипломатических сношениях.

Все три ратифицированные Госдумой России документа были подписаны главами государств ОДКБ на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в ноябре 2018 года.-0-