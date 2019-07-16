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Госэнергогазнадзор начал оформлять паспорта готовности потребителей к отопительному сезону

Общество 16.07.2019 | 14:50
Фото из архива
Фото из архива

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госэнергогазнадзор начал оформлять и регистрировать паспорта готовности потребителей тепловой энергии и теплоисточников к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов. Подготовка к работе в отопительный сезон обсуждалась на заседании штаба в Министерстве энергетики, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

На заседании заслушаны доклады объединений "Белэнерго" и "Белтопгаз", как выполняются организационно-технические мероприятия к осенне-зимнему периоду.

Отмечено, что ремонт основного энергетического и газового оборудования, тепловых, электрических и газовых сетей ведется в соответствии с утвержденными графиками. По ГПО "Белэнерго" фактический объем выполнения капитального ремонта от годового плана составил: 32% по энергетическим котлам, 21% - по турбинам, 38% - по водогрейным котлам и 66% по паровым, 26% - по генераторам, 17% - по подстанциям 35-110 кВ.

Организации ГПО "Белтопгаз" проводят комплексное приборное обследование подземных газопроводов (уже обследовано 52,8% годового плана), оценку технического состояния подземных газопроводов со сроком службы 40 и более лет (58,4% годового плана), замену морально устаревшего бытового газового оборудования (84,1% годового плана).

По состоянию на 1 июля организациями "Белтопгаза" добыто порядка 1 612,6 тыс. т торфа, произведено 459,6 тыс. т топливных брикетов и сушенки торфяной.

Очередное заседание штаба состоится в августе.-0-

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Теги
ЖКХ, заседания, Министерство энергетики, отопление
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