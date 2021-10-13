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13 октября 2021, 18:05

Госэнергогазнадзор напоминает о мерах предосторожности при использовании электрооборудования

Фото из архива
Фото из архива

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В отопительный период возрастает число пожаров из-за неправильного использования электрооборудования. Первый заместитель генерального директора - главный инженер Госэнергогазнадзора Дмитрий Лосенков рассказал о мерах предосторожности при использовании электрооборудования, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Традиционно с наступлением отопительного сезона увеличивается количество пожаров, связанных с неправильной эксплуатацией электротехнического оборудования. "Одна из основных причин возникновения пожаров в этот период - нарушение правил безопасности при эксплуатации электрообогревателей, с помощью которых многие пытаются создать комфортные условия в жилье. При этом не все задумываются, что любое электронагревательное оборудование - потенциально опасный источник возникновения пожаров", - сказал Дмитрий Лосенков.

Первый заместитель гендиректора обратил внимание, что запрещается использовать электроприборы в условиях, не соответствующих требованиям инструкций заводов-изготовителей. "Необходимо внимательно прочитать инструкцию перед использованием электроприбора, не сушить на обогревателях вещи, если они для этого специально не предназначены", - отметил он.

Нельзя использовать электроприборы, имеющие неисправности, в том числе электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией, самодельные электронагревательные приборы. Не следует включать несколько электрических приборов большой мощности в одну розетку, чтобы избежать перегрузок и перегрева электропроводки. Запрещается устанавливать самодельные вставки (жучки) при перегорании плавкой вставки предохранителей (это приводит к перегреву всей электропроводки, короткому замыканию и возникновению пожара). Нельзя без присмотра оставлять электроприборы включенными в сеть, а также разрешать детям играть с электрооборудованием.

Начальник отдела газового надзора Госэнергогазнадзора Юрий Захаревич рассказал, что в эксплуатации у жителей страны находится большое количество газовых котлов различных марок и принципов работы. Однако требования безопасности при их использовании схожи. Перед началом эксплуатации газового котла нужно ознакомиться с условиями и правилами пользования, отраженными в паспорте завода-изготовителя, и в дальнейшем соблюдать их.

Чтобы избежать возникновения чрезвычайных ситуаций при эксплуатации газового оборудования в отопительный период, нужно своевременно проводить его техническое обслуживание. Отказ от техобслуживания может привести к пожарам, взрывам, несчастным случаям и человеческим жертвам. Также следует вовремя проводить проверку техсостояния дымовых и вентиляционных каналов, проточных газовых водонагревателей в зависимости от материала, из которого они изготовлены, добавил специалист.-0-

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