Госинспекторы пресекли свыше 3 тыс. нарушений требований охраны труда во время уборочной

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА /. Более 50 должностных лиц сельхозорганизаций привлечены к административной ответственности за нарушения требований охраны труда в ходе уборочной, а 27 работникам вынесены предупреждения. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

С 1 июля Департамент государственной инспекции труда проводит надзорные мероприятия для того, чтобы в горячую пору уборочной труд работников АПК был безопасным. За это время в 133 сельхозорганизациях пресечено свыше 3 тыс. нарушений требований охраны труда.

"Чтобы нарушения, допущенные при эксплуатации производственного оборудования, не привели к несчастным случаям с работниками, приостанавливалась работа 239 машин и механизмов, а также 12 производственных участков", - уточнили в Минтруда и соцзащиты.

По требованию госинспекторов временно отстранялись от работы 611 человек из-за неприменения необходимых средств индивидуальной защиты, непрохождения медицинских осмотров, обучения и инструктажей по охране труда.

"За допущенные нарушения оштрафовано 51 должностное лицо сельскохозяйственных организаций, 27 работникам вынесены предупреждения", - добавили в ведомстве.

Кроме того, в профилактических целях мобильные группы обследовали еще 747 сельхозорганизаций, которым рекомендовано устранить свыше 10 тыс. выявленных недостатков. Из-за грубых нарушений требований охраны труда по рекомендациям мобильных групп временно приостанавливалась эксплуатация 376 машин и механизмов и 13 производственных участков, отстранялись от работы 718 работников.-0-