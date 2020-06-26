Госинспекция охраны животного и растительного мира рассказала о причинах заморов рыбы в водоемах

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте поделились мнением о причинах заморных явлений на водоемах Беларуси, сообщает БЕЛТА.

"В связи с погодными условиями в водоемах страны наблюдается резкое ухудшение условий обитания рыбы, в результате чего в отдельных отмечаются предзаморные и заморные явления. В мае-июне текущего года выявлено более 15 фактов гибели рыбы во всех областях страны. В их числе случаи в Немане в Гродненской области, в реках Бесядь и Крупка Могилевской области, в реке Чечера Гомельской области, в озере Заднем Витебской области", - рассказали в госинспекции.

Прорабатываются различные версии, что могло оказать негативное влияние на среду обитания рыбы и привести к ее ослаблению или гибели. "Нередко причиной гибели рыбы в наших водоемах является бактериальная инфекция, которая встречается практически повсеместно в воде и грунтах. Но при одновременном возникновении нескольких неблагоприятных факторов, к которым относятся в том числе и погодные условия, это может воздействовать на ослабленную рыбу", - отмечают специалисты.

Так, 25 июня был установлен факт гибели нескольких десятков особей карпа и серебряного карася на Заславском водохранилище в части водоема, заросшей густой водной растительностью. Семейство карповых подвержено такому заболеванию, как аэромоноз (его еще называют краснухой), которое наиболее негативно проявляется при высоких температурах воды и может привести к гибели рыбы. Специалисты провели отбор проб воды и образцов погибшей рыбы для экспертиз. Гибели других видов рыбы не зафиксировано.

"Среди причин ухудшения среды обитания может быть и антропогенное воздействие на водные объекты, а также чрезмерная зарастаемость водоемов или попадание в них продуктов естественного гниения растительности ввиду подтопления прибрежных территорий. Но в отличие от заболеваний, которым подвержены, как правило, определенные виды рыб, при снижении уровня кислорода в воде, вызванном различными причинами, наблюдается гибель рыбы различного видового и возрастного состава", - отметили в госинспекции.

Для недопущения и предотвращения причинения вреда окружающей среде, в том числе рыбным ресурсам, госинспекция проводит наблюдение и контроль за состоянием рыболовных угодий, соблюдением требований природоохранного законодательства субъектами хозяйствования, которые работают вблизи водоохранных зон или в их границах.

Госинспекция просит всех неравнодушных сообщать на телефон доверия (8017 390-00-00, 8033-333-60-00) о выявлении в рыболовных угодьях признаков предзаморных явлений или фактов гибели рыбы.-0-